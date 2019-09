Capcom dévoile Shinsekai Into the Depths et c'est disponible... maintenant

En juillet dernier, nous vous indiquions que Capcom avait discrètement déposé la marque "Shinsekai : Into the Depths" en Europe. Après un silence total de la part de l'éditeur nippon, on sait désormais de quoi il est question. Et il aurait clairement été difficile de deviner ce que Capcom préparait.

À lire aussi : Capcom parle de l'avenir de Monster Hunter sur PS5 et Xbox Scarlett

Capcom vient donc d'annoncer et commercialiser dans la foulée Shinsekai : Into the Depths, un tout nouveau jeu disponible exclusivement via l'Apple Arcade, le nouveau service de jeu par abonnement d'Apple.

D'après l'éditeur japonais, Shinsekai : Into the Depths est un jeu d'action dans lequel le joueur incarne le dernier survivant de l'espèce humaine. Le concept du gameplay repose sur l'exploration des fonds marins, et plus particulièrement d'un "monde aquatique encore inexploré."

Au fur et à mesure qu'il progressera dans son exploration, le joueur pourra récupérer des ressources qui permettront à leur tour de construire de nouveaux équipements donnant la possibilité de s'enfoncer encore plus dans les profondeurs. Vu qu'il s'agit de plongée, le joueur devrai évidemment garder un oeil sur ses niveaux d'oxygène et de pression.

À noter que Capcom a tenu à préciser que pour proposer une ambiance musicale authentique, les développeurs de Capcom Japan ont "diffusé la musique et les effets sonores via des haut-parleurs immergés dans l'eau puis les ont réenregistrés." Selon l'éditeur, cela a pour effet d'améliorer la sensation d'immersion sous-marine.

Les abonnés à Apple Arcade pourront jouer à Shinsekai : Into the Depths sur iPhone, iPad, iPod touch, Mac et Apple TV.