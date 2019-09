Football Manager 2020 : Arsenal aura droit à sa version physique (et du contenu supplémentaire)

Alors qu'on attend encore sa date de sortie officielle, qui tournera aux alentours de début novembre, Football Manager 2020 dévoile quelques-uns de ses maillots pour la saison à venir. Quelques-uns dont un en particulier : celui du club anglais d'Arsenal, avec lequel le meilleur jeu de gestion de football a noué un partenariat inédit dans son histoire.

Si Football Manager avait déjà eu droit à certaines licences, en avait vu d'autres rejoindre l'aventure ou encore axer sa communication sur l'arrivée d'un grand championnat - type Bundesliga la saison dernière -, jamais il n'avait noué un partenariat avec un club en particulier. Pas au point, à l'instar d'un PES ou d'un FIFA, d'en revendiquer une jaquette exclusive physique et un contenu allant avec.

Maintenant, c'est fait.

Introducing @FootballManager 2020 - The Arsenal Edition



Check out those kits in the exclusive Arsenal pack for #FM2020 😍