FIFA 20 disponible via EA Access et Origin Access, prix de l'abo du FUT 20 Companion Mobile

Attendu comme le lait sur le feu - sauf pour Rami, qui a pu le tester na-na-nère -, FIFA 20 est d'ores et déjà disponible dans son intégralité pour certains veinards... mais à tous, également, sur consoles et PC. À condition d'avoir souscrit à la plateforme de jeux dédiés d'Electronic Arts, EA Access et à son pendant sur PC, Origin Access. Le tout pendant... 10 heures. Et pas une de plus.

Il ne faudra pas forcément attendre le 23 ou 24 (pour ceux ayant pris l'édition Champions ou Ultimate) ou encore le 27 (pour la version lambda, dite Standard) pour écumer les pelouses virtuelles de FIFA 20.

Eh oui... depuis quelques heures et comme une grande partie de la planète - oui, oui, il suffisait d'ouvrir Twitter pour s'en rendre compte - la dernière mouture d'EA Sports en matière de simulation de football est disponible au plus grand nombre... mais seulement pour une durée limitée.

Pendant 10 heures, que ce soit sur PS4, Xbox One ou PC, vous allez pouvoir vous en donner à coeur joie sur FIFA 20 et ce dans son intégralité, autrement dit avec Ultimate Team et le tout nouveau mode Volta, un pendant ingame de FIFA Street. Pourquoi 10 heures ? Parce qu'il s'agit d'une version d'évaluation proposée par l'éditeur lui-même, sur sa plateforme dédiée à ses propres jeux, l'EA Access ou Origin Access pour les joueurs PC.

L'appli mobile FUT 20 Companion aussi dans les clous

Il vous suffit de souscrire à un abonnement au sein de ladite plateforme pour commencer votre expérience de jeu sur FIFA 20.

Vous avez le choix :

Soit 3,99 euros pour un mois, renouvelable - et que vous pourrez suspendre -

pour un mois, renouvelable - et que vous pourrez suspendre - Soit 24,99 euros pour l'année entière.

Enfin, pour être définitivement complet sur cette annonce, sachez qu'à l'heure actuelle aucun "glitch" permettant de contourner, comme par le passé, la restriction des 10 heures n'a fuité, la faille ayant été visiblement patchée.

Enfin, il faudra compter 43 Go d'espace libre pour accueillir Mbappé, Neymar, Hazard et consorts. Et prévoir une bonne connexion internet, du coup, pour ne pas être à la traîne. Entre l'achat-revente (déjà !), les premières ouvertures de packs et l'arrivée officielle de l'appli FUT 20 Companion, le coup d'envoi de la saison sur FIFA a déjà été donné...

