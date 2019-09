Terminator : Un nouveau FPS annoncé... par l'éditeur du jeu Rambo

Il y a des journées où des tas de choses vous tombent dessus sans que vous vous y attendiez. Mais s'il y en a une qui surprend vraiment, c'est celle d'un nouveau jeu Terminator pour dans deux mois.

Commençons par l'essentiel : Terminator : Resistance sortira sur PS4, Xbox One et PC (Steam) le 15 novembre prochain. Ce FPS totalement sous licence prendra place pendant la guerre du futur évoquée et entraperçue dans Terminator et Terminator 2, les deux films cultes de James Cameron.

On y incarnera Jacob Rivers, soldat de la résistance humaine qui va devoir survivre, dans les rues de Los Angeles, aux assauts des machines de SKYNET. Et attention, il y aura plein de T-800, des armes qui font bobo, des capacités à améliorer et des choix cruciaux qui influeront sur la fin du jeu.

L'éditeur de cette production développée par Tyon, c'est Reef Entertainment. La dernière fois que nous avons parlé d'eux, c'est lorsqu'ils ont sorti Rambo : The Video Game. Si vous n'avez pas connaissance de ce qu'était cette petite perle du jeu d'action, allez donc lire le TEST de Tiger.

Voilà, je ne voulais pas vous faire flipper, mais même si la bande-annonce et les images de notre galerie ne sont pas trop dégueulasses, on va quand même se méfier.