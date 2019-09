PS4 : Un nouveau State of Play annoncé pour la semaine prochaine, les infos

On sait depuis plusieurs jours que Sony dévoilera The Last of Us Part II à la presse la semaine prochaine à Los Angeles. Mais de toute évidence, ce n'est pas tout ce que le constructeur japonais avait prévu. En effet, les internautes auront eux aussi quelque chose à se mettre sous la dent.

À lire aussi : TGS 2019 : Persona 5 Royal dévoile 3 modèles Collector de PS4 et PS4 Pro

Sony vient d'annoncer qu'il diffusera la prochaine édition de son émission State of Play mardi prochain à 22 heure, heure de Paris. Si l'on ne sait évidemment pas ce que le géant nippon compte montrer pendant cette émission, il a tout de même donné quelques informations au sujet de sa structure.

Réalisée et diffusée en direct, cette émission aura un nouvel habillage, durera environ 20 minutes et sera le théâtre d'annonces de nouveaux jeux, de la diffusion d'informations inédites sur des titres déjà connus, ainsi que de la présentation de "nouveau contenu" venu des PlayStation Worldwide Studios. Sachant que la présentation de The Last of Us Part II aura lieu en même temps, il ne serait pas étonnant que le jeu de Naughty Dog donne de ses nouvelles pendant ce State of Play.

Comme à chaque fois, vous pouvez compter sur la rédaction de Gameblog pour couvrir l'événement en direct.