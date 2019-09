Trine 4 parle de son scénario en vidéo

La petite pépite visuelle Trine 4 en dévoile un peu plus sur son scénario via un story trailer. Mélange entre conte de fée et roman fantastique au programme.

On vous le concède le scénario de la saga Trine n'a jamais été au centre de l'intérêt du jeu. Mais on peut tout de même saluer le désir de rendre tout ce que l'on peut voir à l'écran cohérent. S'inspirant de contes de fée occidentaux et orientaux (comme les Milles et une Nuits) le rendu final fait sens.

La bande annonce ci-dessus vous donnera un aperçu de ce qui vous attends et vous permettra surtout de prendre le train en route si vous n'avez pas joué aux opus précédents.

Le jeu est prévu pour le 8 octobre 2019 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.