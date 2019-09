Musique de jeux vidéo : Just for Games distribue les OST sur vinyles dans les boutiques françaises

La classe, aujourd'hui, c'est d'écouter les OST de ses jeux préférés sur un disque à microsillons, dans son salon de bourgeois, un brandy à la main et un cigare au bec. Et pour acquérir certains de ces disques, cela devrait être bien plus simple dans notre beau pays.

Vous surveillez chacune des annonces d'OST débarquant sur vinyles et levez les yeux au ciel face aux frais de port imposés pour les avoir chez vous ? La solution est là

Just For Games a annoncé l'arrivée des bandes-son sur 33 tours dans certaines boutiques et sur son site. Des enseignes telles que Carrefour, Auchan et Cultura accueilleront en ligne comme dans leurs magasins des disques édités par Laced Records, Data-Discs, iam8bit ou Mondo.

Les premiers à arriver, certains dans des packagings premium plus plus alpha sont :

Resident Evil - 2xLP - pochette dépliante

Resident Evil 2 - 2xLP

Devil May Cry : 2xLP

Castelavania - 2xLP Red & Grey

Castlevania Rondo Of Blood - Dracula X - 2xLP - Red & Blue

The Last Of Us Vol. 2 - 2xLP - pochette dépliante

Undertale : Japan Edition - 2xLP

Uncharted 4 : 2xLP

The Last Guardian : 2xLP

Bloodborne : 2xLP - pochette dépliante

Doom : 2xLP

Warhammer 40.000 : Space Marine : 2xLP

Plus tard, il sera possible d'acquérir :

The Legend Of Zelda : Hero Of Time - Gatefold 2xLP - Collector Green & Violet en octobre

Metal Gear Solid en octobre

Wolfenstein : The New Order/Old Blood : 2xLP - Gatefold - 15 novembre

Wolfenstein II : The New Colossus : 3xLP - Red - 15 novembre

Quelle classe.