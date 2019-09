Total War Saga Troy confirme son existence... dans un magazine

Une fois n'est pas coutume, le prochain Total War semble s'être révélé un peu en avance grâce à nos confrères de chez PC Gamer. Et il s'appellera Total War Saga : Troy. Voilà ce que l'on en sait pour le moment.

On apprend donc la confirmation de l'existence de Total War Saga : Troy (en rumeurs depuis un dépôt de marque spotté en août) grâce à un aperçu de la couverture du magazine PC Gamer (voir notre galerie d'images ci-dessous). Pour mémoire, les Total War Saga sont des spin-off de plus petite envergure se déroulant sur une période historique moins vaste et une zone géographique plus condensée.

Quoi de mieux après Rome II que ce conflit légendaire ayant démarré suite à l'enlèvement d'Hélène par Pâris ? En suivant la logique on devrait se trouver sur une zone restreinte de la Méditerranée. Cette guerre a supposément eu lieu entre 1194 et 1184 av. J.-C et la zone a de quoi nous tenir occupés assez longtemps.

Reste à voir quand The Creative Assembly et SEGA décideront d'officialiser tout ceci avec une bande-annonce.

