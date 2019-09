Hearthstone : Les Tombes de la Terreur sont disponibles

Les deux premiers chapitres de l'histoire de la nouvelle extension, Les Aventuriers d'Uldum, sont désormais disponibles sur Hearthstone. Les joueurs pourront affronter des porte-plaies en constituant des decks de double-classes.

À voir aussi : Hearthstone : Le Français de Solary Felkeine s'impose au Masters Tour à Seoul

Les deux premiers chapitres de l'histoire sont la Cité Perdue (The Lost City) et les Dunes Brûlantes (The Scorching Dunes). Avec ces chapitres arriveront les double-classes qui avaient été annoncées, ainsi que les porte-plaies (aka les sacs à PV), et les trésors exclusifs qui pourront être remportés avec les défis et les boss de l'aventure.

Grab your sunscreen, favorite hat, and the mummy repellent; we've got a scheme to foil! Chapters 1+2 of our newest Solo Adventure Tombs of Terror are now live!



⚒️ https://t.co/4NbDovkYDx pic.twitter.com/VGYHctuQFf - Hearthstone (@PlayHearthstone) September 17, 2019

Le Chapitre 1 vous lancera dans l'exploration des ruines de la Cité de Tol'Vir, avec le porte-plaie des Murlocs à affronter. Ensuite, c'est le porte-plaie de la folie qui devra être battu dans le second chapitre, celui des Dunes Brûlantes qui consistera à traverser, comme son nom l'indique... un désert aride.

Comme pour chaque aventure, le premier chapitre est gratuit et accessible à tous. En revanche, les 3 prochains chapitres seront payants !