Call of Duty Modern Warfare révèle l'existence du cross-play

Call of Duty : Modern Warfare prévoie une nouvelle bêta pour ce week-end et celle-ci propose une belle nouveauté par rapport à la version précédente : le cross-play.

On apprend donc que la bêta de CoD : Modern Warfare proposera du cross-play entre PC, Xbox One et PlayStation 4. Les joueurs devront posséder un compte Call of Duty pour pouvoir participer au cross-play, ce qui permettra la création de listes d'amis et de parties multi-plateformes sans restriction.

Si vous avez peur d'affronter un joueur PC ou que vous souhaitez rester entre joueurs consoles (ou inversement) il y aura une indication sur le lobby pour savoir qui fait quoi et sur quelle machine.



Le jeu est toujours prévu pour le 25 octobre 2019.