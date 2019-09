Hideki Kamiya entre dans le Guiness World Records et met les joueurs au défi

Certains game designers ont beau faire preuve d'une inventivité folle lorsqu'il s'agit de pondre des mécaniques aussi géniales que farfelues, ils ne sont pas forcément de bons joueurs pour autant. Après, il y a le commun des mortels, et il y a Hideki Kamiya...

Le fantasque réalisateur de bons nombres de jeux cultes (citons pêle-mêle Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami ou Bayonetta, excusez du peu) continue de planer au-dessus du game, puisqu'il rentre aujourd'hui dans le très mousseux livre des Guinness World Records, comme l'atteste la photo récemment postée par le compte Twitter du studio Platinum :

Congratulations to PlatinumGames board member, director and now Guinness World Record holder Hideki Kamiya! Kamiya's whopping 158,680 points in Arcade Archives Ninja-Kid's Caravan mode is officially recognized as the world top score! Think you can beat it?https://t.co/7yaVwkXYRz pic.twitter.com/MxLq7KXMOm