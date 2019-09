Heart Forth Alicia pas pour cette année, mais prévu sur Switch

Pas très bavard depuis la démo offerte à ses backers en 2017, le metroidvania d'Alonso Martin a enfin du neuf à proposer, mais pas vraiment des bonnes nouvelles.

C'est l'un des jeux indépendants qu'on n'en peut plus d'attendre. Le fort ravissant Heart Forth, Alicia avait déjà zappé 2018. Il fera pareil avec 2019, comme l'a révélé son concepteur. En dépit de grandes avancées dans le développement, il ne sera pas être prêt avant le 31 décembre prochain. Alonso Martin glisse qu'en fait il n'a aucune fenêtre de lancement à communiquer, car il est encore trop loin du bout du tunnel. Le projet a pris de l'ampleur, certaines difficultés sont apparues au niveau des outils développement et il n'est pas question de se ruiner la santé.

Une bonne nouvelle tout de même : une version Nintendo Switch est prévue, en remplacement de la Wii U. Le basculement sera automatique. Et il sera possible pour ceux qui veulent plusieurs versions consoles d'avoir du rab pour 5 dollars de plus lorsque ce sera possible sur le Backer's Club.