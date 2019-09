ArcheAge s'offre un lifting graphique, la bande-annonce

ArcheAge qui était une belle claque graphique lors de sa sortie en 2013 va s'offrir une seconde jeunesse pour être dans l'air du temps grâce à la dernière mise à jour.

Les graphismes d'ArcheAge vont avoir droit à un beau lifting comme on peut le voir dans la bande annonce ci-dessus. Plus que de simples textures en plus, le jeu se dotera prochainement d'environnements plus fournis avec plus de détails (arbres, bâtiments, etc).

Le jeu est toujours aussi impressionnant avec son outil de création de héros qui est sûrement l'un des plus complets à ce jour dans le petit monde du MMO.

Cette mise à jour pour ArcheAge sera disponible le 30 septembre prochain. Rappelons que le jeu est gratuit puisqu'il s'agit d'un free to play.