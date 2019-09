ZEvent : Suivez le marathon gaming caritatif pendant tout le week-end

Le crossover ultime des streamers les plus connus de l'Hexagone va prendre ses quartiers ce vendredi 20 septembre à 18h00 jusqu'à dimanche. Une réunion pour la bonne cause qui sera à suivre en direct.

À voir aussi : Jeu vidéo et handicap : La Cité des Sciences accueille un événement à la fin du mois

Nous y sommes. La troisième édition du ZEvent commence ce vendredi à 18h00 pour s'achever dimanche 22 septembre. Objectif, battre le record de dons de l'an passé, dont la somme était montée à 1.094.731,34 euros, cette année en faveur de l'Institut Pasteur.

Pendant 54 heures de jeu en direct, aux côtés de l'organisateur Adrien "ZeratoR" Nougaret, on retrouvera 56 personnes qui vont tout donner parmi lesquelles Squeezie, Le Joueur du Grenier, Manuel Ferrara, Gotaga, Aayley, Jeel, Antoine Daniel, Domingo ou encore Mister MV.

Direction Twitch, donc, via la fenêtre ci-dessus, pour suivre ceci en direct live et soutenir l'opération, qui le mérite amplement. Prévoyez le café. Et faites des pauses, aussi. Et mangez bio. Et vegan. Et dormez après.