PlayStation s'offre en spectacle à l'Olympia en plaçant quelques bornes PS4

Sony IE France et l'Olympia ont conclu un accord permettant d'offrir à ses spectateurs une "expérience vidéoludique exceptionnelle tout au long de l'année". Quelques PS4 seront en effet mises à disposition gratuitement dans le Foyer de l'Olympia en proposant notamment des démos consacrées aux dernières nouveautés.

À voir aussi : Call of Duty Modern Warfare : La Bêta commence ce soir sur PS4, les infos pratiques

Pour dire à quel point Sony est au taquet, ce n'est pas plus tard que ce mois-ci, que vous pourrez tester à la fraîche et en avant-première, les jeux FIFA 20, Crash Team Racing, Street Fighter V ou encore le très speed WipEout Omega Collection. Tous ces titres seront accessibles gratuitement donc, et accessible au public sur tous les concerts et spectacles à l'Olympia, dès l'ouverture des portes.

Pour Laurent de Cerner et Christian Soulabaille, Co-Directeurs de L'Olympia :

Notre partenariat avec Sony Interactive Entertainment France permet de faire découvrir à un large public la PlayStation 4. Il offre à notre public une expérience nouvelle et originale, ludique et interactive, pendant ces moments clés que sont l'avant- et l'après-spectacle, ainsi que pendant l'entracte. Nous sommes heureux d'enrichir ainsi, aux côtés de PlayStation, ce qui, à chaque nouvelle représentation, constitue un moment d'exception pour notre public.

À ce sujet Philippe Cardon, Vice-Président Europe de l'Ouest et Europe du Sud de Sony Interactive Entertainment Europe précise ceci :

Je suis ravi que L'Olympia ait accepté de nous ouvrir ses portes. C'est pour nous l'opportunité de faire découvrir la PS4 à un public passionné de culture au sein d'un écrin à la fois unique et iconique. Ce partenariat montre également à quel point le divertissement culturel se décloisonne pour offrir à tous des expériences multiples.

Et vous, virgule, qu'en pensez-vous artistiquement parlant ? Dites-ler nous dans les commentaires ci-ci-dessous svp !