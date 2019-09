Gears 5 : Le lancement de tous les records sur Xbox One et PC

Disponible depuis une bonne semaine dans les boutiques, et un peu plus longtemps pour les abonnés Game Pass Ultimate et précommandeurs de l'Édition Ultimate, le dernier jeu de The Coalition a réalisé une performance dont il peut être super fier.

Attention les yeux : selon Microsoft, Gears 5 a attiré plus de trois millions de joueurs durant son premier week-end. Cela représente plus du double de la première semaine du précédent épisode. Concernant cette semaine, justement, sans chiffres, on nous apprend qu'il a également battu tous les records de lancement sur le Xbox Game Pass.

Mais plus important : accès anticipé inclus, il est devenu le jeu first-party le plus joué dans ses premiers jours sur une console Xbox, devant Halo 4, tenant du titre depuis 2012. Sur PC, enfin, même constat (toujours sans données) : plus gros lancement Xbox Game Pass sur PC et meilleur démarrage d'un jeu Xbox Game Studios sur Steam.

Vous étiez parmi les premiers à y aller ? Engouement mérité selon vous ?