Project REsistance : Un producteur de Capcom réagit aux critiques

Désormais, on le sait, on y a joué : Project REsistance sera bel et bien une expérience multijoueur dans l'univers sale et sanglant de Resident Evil. Comme on peut l'imaginer, l'idée ne plaît pas à tout le monde. Ce à quoi, chez Capcom, on répond.

Annoncé la semaine dernière, Project REsistance se présente comme une expérience de survie asymétrique surprenante pour PS4, Xbox One et PC. Romain a l'air d'avoir apprécié. Et d'autres confrères qui ont pu l'essayer ne semblent pas avoir eu des envie de se tailler les veines.

Mais vous connaissez les joueurs. C'est surtout Resident Evil 8 ou un remake de Resident Evil 3 qu'ils appellent de leur voeux. Quelque chose qui évoque de près ou de loin des tentatives un peu pas très concluantes comme Outbreak ou Operation Raccoon City, c'est niet.

Dans une série de tweets, le producteur Matt Walker n'a pas eu peur de répondre à toutes celles et ceux qui n'y vont pas avec le dos de la cuillère. La positivité, c'est maintenant :

Been seeing a lot of people who are not pleased with the idea that we're making Project Resistance. It's totally valid that people want more of that quality core experience offered in RE2 and RE7. My take- we as a company need to continue to branch out and try to offer up new - Matt Walker (@retroOtoko) 12 septembre 2019

J'ai vu beaucoup de personnes qui ne sont pas enchantées à l'idée que nous fassions Project REsistance. Il est légitime que des joueurs souhaitent plus d'expériences du type Resident Evil 2 et Resident Evil 7.



Mon avis : en tant que société, nous devons continuer à diversifier et essayer de proposer du gameplay inédit en plus de polir les expériences que les joueurs attendent de nous. Si nous continuons à offrir la même chose encore et encore, les gens vont peu à peu ne plus être intéressés par ce que nous faisons. Project REsistance offre une approche intéressante.



Le plus important ? C'est une excellente expérience de survival horror, peu conventionnelle. Je pense que l'on crée une certaine confusion lorsque l'on relie des choses à une licence sans rester fidèle à son essence., mais ce n'est heureusement pas le cas avec ce projet.



Je suis impatient de voir plus de personnes l'essayer via la Bêta fermée et réaliser qu'il s'agit d'une nouvelle approche rafraîchissante mais qui reste très survival horror. Ceux qui l'ont essayé jusqu'ici ont un avis positif et j'espère que pendant la période d'essai procurera du plaisir à ceux qui y joueront.



Nous essayons sérieusement de prendre les retours de ceux qui y jouent pour le rendre meilleur, ce qui, je pense, est assez rare de la taille d'un éditeur de notre envergure. En fonction de ces retours, il pourra passer d'un projet à un jeu fantastique.

De toute manière, rien de mieux pour se faire un avis que d'essayer soi-même. Et ça tombe bien : la Bêta de Project REsistance se lancera le vendredi 4 octobre à 9h00 et se terminera le lundi 7 octobre à 9h00 sur PS4 et Xbox One.

Pour la console de Sony, les inscriptions sont en cours et s'achèvent ce jeudi 19 septembre à 17h00. Sur celle de Microsoft, il suffit d'être membre du programme Xbox Insider.

