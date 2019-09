Undertale s'invite dans Taiko no Tatsujin avec trois morceaux forcément cultes

Il est de ces annonces qui pourrait fendre non pas Internet, mais notre planète toute entière en deux, tant leur surpuissance mérite de déchirer le fameux continuum espace-temps cher à ce vieux Doc Brown. Parmi celles-ci : l'arrivée d'Undertale dans Taiko no Tatsujin : Drum 'n' Fun.

Vous êtes encore là ? Bien. Reprenons donc : après avoir annoncé l'arrivée tonitruante du classieux Sans (via son costume) dans le roster en expansion continu de Super Smash Bros. Ultimate, la participation du compositeur Toby Fox au prochain RPG de Game Freak, voici que le populaire jeu de rythme Taiko no Tatsujin (dans sa version Switch Drum 'n' Fun) s'apprête donc à voir débarquer trois morceaux issu du jeu culte sorti en 2015.

Disponible pour ¥400 dès le 10 octobre, ce DLC proposera donc trois morceaux d'Undertale, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Megalovania, Heartache et enfin Hopes and Dreams. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts pour que ce triptyque de la muerte débarque incessamment sous peu chez nous autres.

Mais vite, hein.