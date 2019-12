Une playlist de Noël 100% jeux vidéo à écouter pendant le réveillon

Dès qu'il est question de chansons de Noël, des noms comme Tino Rossi, Frank Sinatra, Bing Crosby, ou encore Gianni Molinaro Mariah Carey reviennent souvent dans les conversations. Mais saviez-vous qu'il est tout à fait possible de se mettre dans l'ambiance en attendant l'arrivée du Père Noël en ne diffusant que des pistes issues de jeux vidéo ? Histoire de vous aider à impressionner vos hôtes avec des musiques de Noël qu'ils n'ont jamais entendues, nous vous proposons de découvrir ci-dessous quelques morceaux à diffuser à volonté les 24 et 25 décembre ! MAJ : Oui, on vous remet ce dossier, car non seulement il est excellent de notre point de vue forcément biaisé, mais en plus il sent bon les vacances. Alors bonnes fêtes !

Christmas on Dobuita Street, Shenmue

Votre serviteur étant à l'origine de cette liste, il était évidemment impensable que cette dernière ne contienne pas cette douce piste tirée de la bande-originale de Shenmue. Le jeu de Yu Suzuki se déroulant à la toute fin de l'année 1986, la rue marchande de Dobuita revêt rapidement ses plus belles décorations de Noël. Et histoire de mettre vraiment dans l'ambiance, ces dernières sont accompagnées d'une musique d'ambiance aux discrètes tonalités de Noël. Christmas on Dobuita Street est une piste qui parvient à coller parfaitement à l'ambiance du premier Shenmue tout en ajoutant une petite touche de Noël. Une vraie réussite (comme le reste de la bande-originale du jeu par ailleurs).

Merry Christmas, Blue Stinger

La catastrophe à l'origine de l'intrigue de Blue Stinger étant survenue au moment des fêtes de fin d'année, elle fige Dinosaur Island à un moment où tous les commerces de l'île sont décorés et où les rues diffusent un thème musical pour le moins festif. Ce thème, les joueurs l'entendent en boucle pendant toute une partie du jeu. Et n'importe qui a joué au début de Blue Stinger se souvient de ce morceau.

Welcome to Christmas Nights, Christmas Nights into Dreams

Christmas Nights into Dreams a, comme son nom l'indique, la particularité d'être un jeu de Noël. Offert (de diverses manières) aux joueurs Saturn du monde entier à la fin de l'année 1996, ce titre utilise des niveaux de Nights into Dreams recouverts de décorations de Noël. Le jeu, qui exploite également le calendrier interne de la console de SEGA, voyait son contenu évoluer en fonction des jours. Et qui dit ambiance de Noël dit musiques de Noël. La piste ci-dessus n'est ni plus ni moins qu'une reprise du chant traditionnel Joy to the World. Difficile de faire plus dans le ton.

Dream Bells, Christmas Nights into Dreams

Ce morceau, lui aussi issu de Christmas Nights into Dreams mérite tout autant d'être ajouté à cette playlist. En effet, il s'agit tout simplement d'une nouvelle version de Jingle Bells. Cela étant dit, toutes les musiques du jeu peuvent aisément être écoutées pendant les fêtes, le titre ayant, comme indiqué plus haut, la particularité d'avoir Noël pour thème.

À l'instar de Christmas Nights into Dreams, Animal Crossing : New Leaf gère le temps qui passe. Et à l'approche de Noël, le village virtuel du joueur revêt ses plus belles guirlandes. Le 24 décembre au soir, les joueurs peuvent d'ailleurs croiser Rodolphe, l'émissaire du Père Noël dans le jeu, et recevoir des cadeaux de sa part. Pour ce qui est de la musique diffusée à ce moment du jeu, il est clairement question d'une piste d'Animal Crossing à laquelle a été ajoutée des sonorités de Noël. Le tout est mignon et agréable à écouter. À noter que les différents épisodes d'Animal Crossing sorties sur les consoles Nintendo disposent généralement d'une version plus ou moins différente de ce morceau.

What a Surprise?!, Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX

Un des lieux traversés par les héros de Kingdom Hearts II est la Ville d'Halloween. Et plus tard dans l'aventure, Sora et compagnie découvrent qu'une des zones de la Ville d'Halloween est en fait la Ville de Noël (où ils croiseront par ailleurs le Père Noël en personne). Si la version originale de Kingdom Hearts II reprenait le thème musical de la Ville d'Halloween dans la Ville de Noël, les rééditions à partir de Kingdom Hearts II Final Mix ont remplacé cette musique par What a Surprise?!, une piste qui rappelle à la fois les sonorités des musiques de Noël mais aussi des musiques entendues dans les dessins animés Disney.

Happy Holidays, Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX

Cette musique pour le moins entraînante est elle aussi tirée de Kingdom Hearts II Final Mix/Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX. Elle peut être entendue pendant les combats qui se déroulent dans la Ville de Noël.

Chocobo's Happy Chistmas, Chocobo no Fushigi na Dungeon

Ce morceau n'a officiellement jamais franchi les frontières japonaises, ce qui est plutôt paradoxal vu qu'il est question d'une musique de Noël. Une des pistes de la bande-originale de Chocobo no Fushigi na Dungeon, spin-off de Final Fantasy sorti uniquement sur les PlayStation japonaises le 23 décembre 1997 (puis en 1999, toujours au Japon, sur Wonderswan). Et avec une date de sortie pareille, il était cohérent de proposer une musique de saison. Les Chocobos sont de base très mignons. Mais il faut bien admettre que l'esthétique de Noël leur va très bien.

Sadistic Xmas (Arctic Dream), Tekken Tag Tournament 2

Nous changeons de registre pour les deux derniers morceaux de cette liste. Ces derniers sont en effets plus énergiques, voire dansants que les précédentes pistes évoquées. Tekken Tag Tournament 2, qui n'est clairement pas le premier jeu qui vient à l'esprit dès qu'il est question de titres faisant penser à la douceur de Noël, dispose d'un stage recouvert de décorations de Noël. Ce stage, appelé Artic Dream, a droit à son propre thème musical intitulé Sadistic Xmas. Ce dernier est un mélange entre un morceau de Noël somme toute assez classique et une musique techno plutôt enlevée. À noter également quelques enchaînements de notes qui ne sont pas sans faire penser à Celebration du groupe de funk Kool & The Gang. Voilà de quoi donner envie aux convives de bouger leur booty après la bûche !

Christmas Dubstep Gun Music, Saints Row IV

Comme ses prédécesseurs, Saints Row IV proposait une bonne grosse dose de n'importe quoi. Pour continuer de surprendre/amuser les joueurs, les développeurs de Volition ont eu dans ce quatrième épisode la bonne idée d'intégrer un pistolet à Dubstep qui neutralise les ennemis en les forçant à danser ! Si la musique de base envoyée par cette arme ne convient pas au joueur, ce dernier a la possibilité de la remplacer par une autre piste. Comme la présence d'une piste de l'OST du jeu dans cette liste l'indiquait, une de ces musiques est une musique de Noël remixée façon Dubstep (si vous ne savez pas ce qu'est le Dubstep, regarder et écouter une conférence E3 d'Electronic Arts suffit pour le découvrir). Si le morceau commence comme une mélopée de Noël tout ce qu'il y a de plus normale, les choses dégénèrent rapidement. À noter au passage que pour pouvoir écouter cette musique in-game, il faut disposer du DLC How the Saints Save Christmas. Même si le Dubstep ne fait clairement pas l'unanimité, il faut bien admettre que ce morceau est plutôt sympa. Et de toute façon, quelle liste de musiques de Noël qui se respecte ne contient pas au moins un morceau de Dubstep ? Comment ça, toutes ?

Bonus : Musique de Noël de l'eShop, Wii U

La Wii et la Wii U ont toutes les deux eu droit à des musiques composées spécifiquement pour les menus/applications de la console. Si les musiques de la Wii ont marqué les esprits, celles de la Wii U sont plus méconnues. Une de ces dernières mérite en revanche sa place dans cette liste. Pendant les périodes de fêtes de fin d'année, l'eShop de la Wii U diffusait en effet une musique de Noël bénéficiant de la Nintendo Touch. Ce n'est clairement pas la piste musicale la plus connue de la maison de Mario mais il n'empêche qu'elle convient parfaitement à une diffusion pendant le réveillon de Noël.

Bonus 2 : Niveau de Noël, Segata Sanshirô Shinken Yûgi

Segata Sanshirô et le Père Noël, même combat. Et ce n'est pas SEGA qui va dire le contraire. En guise d'adieu à la Saturn et à sa mascotte, l'éditeur nippon a sorti en 1998 au Japon une compilation de mini-jeux inspirés des différentes publicités mettant en scène le nerveux judoka. Une de ces publicités ayant Noël pour thématique, un niveau du jeu demande aux joueurs d'incarner un Santa Sanshirô qui, à bord de son traîneau, doit livrer les cadeaux de Noël tout en évitant de nombreux obstacles. Le tout, accompagné d'une petite musique de Noël guillerette. Comme la musique seule de ce niveau n'est pas disponible sur Internet, nous vous proposons de découvrir le niveau en question. À noter au passage que réussir à terminer ce niveau permet de débloquer la version longue de la publicité Segata Sanshirô de Noël dans laquelle le héros terrifie des enfants japonais.

Connaissez-vous d'autres musiques de Noël entendues dans les jeux vidéo qui selon vous mériteraient de figurer dans cette liste ? Si oui, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires ci-dessous.