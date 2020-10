Et voilà. Déjà trois années de présence sur Gameblog (à une semaine près, ne chipotons pas voulez vous !). Le temps de faire un nouveau petit point sur mon blog perso, sur le site en général, sur les évolutions des publications et de voir un peu les tendances au travers de cet article qui ne sera pas bien long, promis. Ou pas.



QUELQUES PALIERS



Je ne vais pas vous abreuver de chiffres dans tout les sens mais juste signifier qu’en 3 ans j’ai atteins les 100 000 vues sur Gameblog et les 100 abonnés sur Youtube. Alors oui, cela peu paraître bien maigre au vu des ‘scores’ des gros du YTGame, mais à mon humble niveau, je trouve cela plus que satisfaisant. Surtout quand ce n’est pas vraiment mon objectif… Autant je suis ravi en ce qui concerne mon blog autant je suis perplexe en ce qui concerne ma page Youtube, vraiment loin d’être affriolante. Je m’étonne que quiconque s’abonne à ma chaîne, qui n’est même pas au standard de qualité de la moyenne des chaînes du network (mais alors de très loin). Je n’y poste que des vidéos de gameplay lambda, rarement commenté et de jeu pas très populaire, voir antédiluvien pour certains (des jeux qui on plus de 10 ans, la préhistoire pour beaucoup de spectateurs dont la moyenne d’âge est très jeune). Et puis faut voir la qualité de ce que j’y publie, aussi bien en terme de qualité vidéo que de jouabilité (je ne suis pas un joueur avec du ‘Skill’ comme on dit). Mais bon, 100 abonnés, je suis content tout de même, ne faisons pas le timoré.

Plus de 100 000 vues pour 125 articles en 3 ans, plus de 100 abonnés ( :P ) pour 1000 vidéos...pas fantabuleux mais raisonablement satisfaisant.



En ce qui concerne mon blog, mon rythme de parution était constant jusqu’à il y a quelques mois, ce qui correspond en fait au moment où mon activité professionnelle a fortement augmenté (depuis le début du confinement, le 17 mars précisément, on bosse comme des dingues. Au passage, je ne fus nullement confiné, et mon activité ne s’est point stoppé, bien au contraire !). J’ai donc par effet de balancier beaucoup moins de temps à consacrer à écrire, ce qui me désole un brin je l’avoue. Et ce n’est pas dans les prochains mois, où d’autres gros changements professionnels se profilent, qui vont arranger la situation. À cela s’ajoute aussi le fait que je publie désormais également sur un autre site, celui de ‘Le Marteau & L’Enclume’. J’y ai à ce jour pondu deux avis, le premier consacré à la série ‘Agents of SHIELD’ et le second au film ‘Mulan’. Je vous invite à venir découvrir ce que j’ai pensé de ces deux œuvres si l’envie vous en dit. D’autres articles vous y attendent avec tout autant d’impatience.



Et bah moi, j'ai bien aimé Mulan. Pour en savoir plus, cliquez sur l'image...

Je n’ai cependant pas l’intention de délaisser les lieux, avec quelques articles à venir très vite. Tout d’abord un qui va paraître prochainement sur le Remake de Mafia, que je viens de terminer; puis un autre de prévu sur un vieux jeu Indiana Jones – La Machine Infernale pour ne pas le nommer – que je rejoue en ce moment. Peut-être aussi ferai-je un papier sur les quelques visionnages de ces derniers temps, peu nombreux mais sur lesquels j’ai deux-trois trucs à dire et pourquoi pas tenter de faire découvrir à d’autres (je pense surtout à ‘Raised By Wolves’, mais aussi le film ‘Atomic Blonde’, entre autres…) mais rien n’est décidé à ce jour.

'Raised By Wolves' est une série que je trouve à la fois complètement ratée et superbement réussie. Il y a donc de quoi dire sur la dernière production de Ridley Scott...



UN CONTEXTE QUI ÉVOLUE



Il y a donc 3 ans que je possède un compte sur Gameblog et je me souviens qu’à l’époque je fus surpris du nombre croissant de ‘Vlogs’, en lieu et place de ‘Blogs’. Nous étions alors à la louche à environ 70% de liens vidéo pour donc 30% de textes. Un peu plus de 1000 jours plus tard la situation à de nouveau évoluée. C’est désormais facile 9 publications sur 10 qui sont des vidéos, le ‘format’ de pure écriture étant désormais à la marge. Il y a fort à parier que d’ici 3 ans, il n’y aura qu’un ou deux articles écrit sur 100 sur l’espace blog du site, le reste ne sera plus que vidéos. Je trouve cela fort dommage mais c’est l’évolution naturelle des choses de l’internet…Moi je suis un homme de l’écrit et de la lecture, alors voir tout cela s’évaporer me rends un peu triste…

Bientôt le nouveau Logo?



Mais si je mets de coté mes réflexions de vieux ronchon, il faut bien avouer que cette nouvelle tendance à la vidéo laisse découvrir tout un panel de créativité qui fait plaisir à voir. Que ce soit par le biais de l‘animation, de la voix-off, de la face-cam’, du commentaire avec sidekick virtuel ou non… il y a toute une foule de vidéastes qui s’expriment via ce biais avec talent. J’ai beaucoup de respect pour ces passionnés qui doivent passer un temps incalculable pour créer tout çà… Le résultat me laisse bien souvent béat d’admiration.

Moi je ne sais pas m’exprimer oralement. J’ai une petite voix tremblotante et peu assurée, et surtout je ne sais jamais quoi dire. Rajoutez à cela le fait que je déteste ma propre image et vous obtenez un gars pour qui le format vidéo est une gageure, voir un supplice. J’ai bien tenté deux-trois expériences dans le domaine mais définitivement non, ce n’est pas pour moi. Je cède volontiers ma place à plus doué que moi (et il y en a !) et je me contente d’écrire avec mon petit clavier, il est là mon domaine de prédilection.

Parmi la myriade de vidéaste qui publie par ici, je sors du lot 'Captain Moustachos'. Je reste bouche bée devant la qualité de ces animations et je n'ose imaginer le travail derrière tout çà...

Dans un autre genre, le talent de Venusmemnoch pour la sculpture (réelle et virtuelle) est aussi à mettre en avant! (Cliquez sur Ryu pour accéder à son blog...et les photos de ses incroyables créations!)





L’AMOUR DURE TROIS ANS



Dernièrement j’ai connu quelques fâcheuses mésaventures sur Gameblog, qui m’on valu de revoir à la baisse mon implication sur le site et sa ‘communauté’. Je ne tergiverserai pas sur les raisons plus que futile de cette brouille et il me suffira de dire que les ‘orientations politiques et sociétales’ de Gameblog ne trouve pas écho en moi. Cependant je mets en garde contre la dérive que connaît le site qui s’oriente de plus en plus dans une culture ‘Twitter’ nauséabonde, et laisse de plus en plus de place à la ‘Cancel Culture’. Culture qui consiste à vouloir faire taire définitivement quiconque émet un avis contraire à leur ‘bien-pensance’ toute relative.

Que je sois bien clair, Gameblog à tout à fait le droit de posséder une politique éditoriale, nul souci là-dessus. Il ne faut cependant pas tomber dans le piège qui consiste à se croire seul à posséder la bonne parole, et à bannir toute les autres dès lors qu’elles ne s’accordent pas avec les Évangiles. Mais si ce n’était que ceci, cela passerait encore…



Depuis quelques mois une nouvelle tendance s’est vu naître dans les articles de la rédaction. Des articles odieux qui mettent gravement en cause des acteurs majeurs du jeu vidéo et parfois même au-delà. Des papiers diffamants qui je m’étonne ne suscite pas plus de réactions pénales que cela…je veux dire certains d’entre eux accusent clairement des grands noms populaires d’actes répréhensibles. Alors certes lesdits articles surfent toujours sur la ligne du rasoir pour ne jamais réellement tomber dans la diffamation pure et simple mais le lectorat n’est pas stupide et sait lire entre les lignes…

J.K.Rowling et Michel Ancel (entre autres) doivent être ravis du traitement et des sous-entendus ignomineux que véhicule Gameblog à leur encontres. Sous-entendu qui parfois n'en sont d'ailleurs pas comme en témoigne un papier ubuesque qui accuse l'autrice du petit Sorcier jusque dans son titre <- . Le plus stupéfiant là-dedans reste le fait que les ayants-droits (ou les incriminés eux-mêmes) ne porte pas plainte contre ces diffamations...



Cette mouvance provient donc directement de l’infâme Twitter, tribunal populaire bien prompt à accuser quiconque de n’importe quoi sans la moindre preuve et à condamner au bûcher médiatique sans le moindre procès. Je crains vraiment que Gameblog ne se fourvoie dans cette direction prise pour appâter les ‘Social Justice Warrior’ au détriment du Grand Public, qui ne se reconnaît pas dans ces combats abscons. À terme il se pourrait qu’une désaffection massive ne se fasse ressentir pour le site, qui je pense n’a pas besoin de cela en ce moment. Paraît-il que la Plume est plus forte que l’Épée, mais elle doit tout de même veiller à ne pas raconter n’importe quoi non plus…

Sous ses aspects mignon et enjoleur, Twitter n'est rien de moins que la Lie de L'Humanité. En ce qui me concerne, la moindre opinion publiée en ces pages n'a aucune valeur à quel niveau que ce soit. Au passage un petit conseil à quelques membres de la 'Communauté' GB : lâchez Twitter un moment, ça vous fera du bien; parce que là çà attaque clairement les neurones...



Pour en revenir à moi et à mon blog, quelques conséquences (anodines) suite à cette rixe épistolaire virtuelle. Premièrement se termine en cette date anniversaire mon abonnement Premium, qui n’aura duré que 365 jours, mais je ne peux cautionner un site internet qui promeut des notions qui ne me conviennent pas idéologiquement. Encore une fois, libre à eux de les mettre en avant, et libre à moi de ne pas les soutenir. Et que chacun vogue de son coté…

Ensuite coupure de tout les ponts avec quiconque sur le site (les fameux « Amis ») et surtout désactivation systématique des commentaires sous mes articles. Si on n’accepte pas ma parole et mes prises de positions, pourquoi accepterai-je celle des autres ? Si on coupe d’un coté, on coupe de l’autre. C’est comme çà.

Bon j’ai bien conscience d’être absolument insignifiant par rapport à la Montagne qu’est Gameblog et que mes décisions frisent le ridicule. Mais on a des convictions ou on n’en a pas. Et puis finalement le fait de ne plus avoir de ‘retour’ sur mes articles je trouve cela bénéfique et libérateur d’un certain point de vue. Déjà que je ne cherchai pas vraiment l’approbation de mon lectorat désormais cela m’est complètement égal. Si untel n’est pas d’accord avec ce que j’écris, il peut toujours répondre à travers un de ses propres articles…Il pourra même en faire une vidéo, si c’est plus son Dada !

Voilà, c'est tout pour cette année. Celle qui vient s'annonce particulièrement difficile à tout plein de niveau (personnelle, professionelle, sanitaire...la totale !) et j'espère pouvoir toujours alimenté ce blog régulièrement. Cela devrai être le cas mais allez savoir ce dont les prochains mois seront fait par les temps qui courent...Mais restons optimistes et je vous dis à tous @Bientôt!