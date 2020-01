Retour sur mon article Krevaward qui n’a pas eu c’est le moins que l’on puisse dire le succès escompté. Tout d’abord expliquer le pourquoi du comment d’un tel écrit et ensuite tirer quelques leçons de ce fiasco. Cet article fait précisément 2397 mots.

Non cette image n'a aucun rapport avec le sujet. Mais je ne savais absolument pas quoi mettre comme illustration alors autant promouvoir l'excellente série 'Harley Quinn'. Et le cadrage complètement ignoble, c'est entièrement ma faute aussi...



J’ai eu l’idée de ce texte avant même la publication de mon bilan de l’année dernière (enfin fin 2018, quoi) car au vu du questionnaire je me suis dit ‘Ce serait chouette d’en faire comme une cérémonie !’ avec tout le tralalaa et les paillettes de circonstance, couplé au fait d’en faire un gala ringard de soirée du 31 comme on en faisait à la télévision (peut-être cela existe-t-il toujours ?). De ce postulat de départ, mis de coté durant 11 mois j’ai commencé à cogiter sur qui mettre pour ‘présenter’ ce show. Car pas une seule seconde je me suis dit ‘Je serai le présentateur’, il faut savoir resté à sa place. Mon idée de base, inchangée depuis, était de créer un duo atypique: un personnage ancré dans le réel associé à un autre complètement fictif, formant un décalage cognitif. Un peu comme dans Roger Rabbit ou bien encore quand Jean-Pierre Foucault présenté les émissions de Noel avec Mickey…Je tenais là une piste. Et sans doute ce fut là aussi la première de mes erreurs. Cela ne me dérange pas de mélanger les univers, de mêler l’imaginaire au concret bien palpable, ça me botte même (mon endroit préféré à Londres est le 21b Baker Street, un lieu ‘fictif’ pourtant bien réel - ou à peu près. C’est çà mon kiff). Mais apparemment peu sont dans ce cas…



Le casting pour mon ‘personnage ancré dans le réel’ ne fut pas bien difficile. Qui d’autre en effet que Geoff Keighley aurait pu tenir le rôle du maitre de cérémonie ? Personne. Je tenais là mon protagoniste principal. Mais avec qui l’associer ? Ma première idée fut donc Mickey, en souvenir de ces vielles émissions de mon enfance. Mais le principe même d’un duo est d’avoir deux personnages différents, qui se répondent du tac au tac. Or, entre Geoff et Mickey, on à affaire au même ‘archétype’, cela n’aurait pas donné d’alchimie intéressante. Exit donc la souris pour son pote le canard colérique. Mais là autre problème : Gameblog possède déjà son Donald célèbre. Et je ne me sentais pas de piquer la ‘vedette’ d’un autre, cela ne se fait tout simplement pas. J’ai donc songé à son cousin de chez la Warner, Daffy. Mais là on partait vraiment pour une ambiance cartoonesque qui je pensais en aurait perdu beaucoup (avec le recul, je me rends compte que rien qu’avec Mickey j’avais déjà perdu tout le monde…comme quoi). Je me mets alors à chercher un équivalent potable à Donald et me repasse en mémoire le catalogue des héros de mes vieux Mickey Parade. Dingo ? Trop lunaire. Picsou ? Trop aigri. Les Castors Juniors ? Trop compliqué à gérer…Et mais ?! Pourquoi pas Daisy ? Classe, mondaine, à l’aise devant la caméra…ça me semble être une bonne pioche…quand tout à coup ça fait CHBOUM là-dedans. Me revient à l’esprit ce personnage un peu loufdingue d’une cane qui voulait à tout prix se marier à Picsou. Je ne me souvenais plus de son nom et après quelques recherches je retombe dessus : Brigitte Cousudor (McBridge en VO). Brigitte…une vieille blonde qui se croit belle et prête à choper le premier blanc-bec venu et plein aux as pour sa gloire personnelle…un prénom et une attitude à la mode. J’ai su que je tenais là la compagne idéale pour co-présenter ma cérémonie. Mon duo était constitué.



Pour les différents intervenants (les ‘guests’) la liste est allé jusqu’à une cinquantaine de noms. Largo Winch (la dynamique avec Brigitte aurait été pertinente), Lucky Luke, Kylo Ren (mais là j’aurai été trop méchant) Lincoln Clay…bref j’ai laissé libre court à mon imagination avant de tailler dans le gras. La liste finale n’est pas parfaite, loin de là. J’ai même réfléchi à un moment à la rendre paritaire, ou à y mettre plus de ‘minorité’…avant de me raviser, car penser comme cela me révulse profondément. J’ai même viré une femme de la liste au tout dernier moment, Claire Redfield. À l’origine elle devait faire son entrée sur scène…poursuivi par Mister X (un peu comme au théâtre : elle entrant à gauche, puis lui quelques instant plus tard. Elle sortant à droite, lui derrière elle. Puis elle serait réapparu à gauche et à peine le temps de dire quelques phrases que lui reviendrait par la droite etc…) mais décrire une telle mise en scène se révélait bien trop compliqué alors j’ai tout coupé…pour ne garder que Mister X et ses grognements.

Vous trouvez l’article long ? Croyez-moi qu’il aurait pu l’être bien plus ! Car à la base il devait y avoir une véritable scénette à chacun des intervenants…Soda, Usagi…tout ces invités qui ne font que ‘passer’ et qui aurait dû avoir une petite séquence d’action !



La grande absente et pourtant la star incontestable du jeu Vidéo de 2019, c’est L’Oie. Mais comment retranscrire en texte le cancanement permanent et perturbant de la bestiole ? Et bien je n’ai pas trouvé la réponse et je ne savais en fait pas trop quoi faire d’elle, alors elle n’apparaît tout simplement pas. Dommage mais c’est comme çà.



Voilà pour une ‘explication de texte’ sur un truc que de toute façon personne n’a lu entièrement…j’avais prévu de faire plus long et revenir plus en détail sur certain aspects mais je pense que cela suffit amplement comme çà.

Passons maintenant au pourquoi du comment de cet échec incommensurable, et pour cela je vais me servir comme base pour répondre à cela le commentaire de Kanye East sous l’article en question (et qui en fait parle au-delà de ce simple interminable post) :







Première chose, qui pourra peut-être étonner, mais je suis d’accord avec tout ce qui est dit ici. Mais je vais ajouter quelques nuances et approfondissements. Faisons çà dans l’ordre.

Trop long. Oui je sais. Faut vraiment que je fasse un effort de synthèse dans mes textes. Et pas qu’un peu. Ou alors que je n’hésite pas à redécouper en plusieurs sections quand un article dépasse de trop. La fameuse règle des trois minutes. Si le temps de lecture dépasse 180 secondes, c’est perdu. C’est triste, c’est regrettable mais c’est le monde moderne. A moi de rester à faire mon vieux con ou à tenter de gagner des lecteurs…après c’est un choix.



Difficile à lire. Je peux le concevoir. Trop lourd. Trop de personnages. Trop éreintant. Trop de trop. De mon point de vue ce n’est pas le cas mais je lis beaucoup de romans, et certains d’entre eux sont vraiment ‘foutraque’ (je pense aux Disque-Monde, à coté duquel mon texte c’est du pipi de chat. Après Pratchett est un génie aussi…ce qui est vous le voyez est loin d’être mon cas ! ^^). J’aime aussi beaucoup les retranscriptions de textes théâtraux, qui ne sont que des dialogues à longueur de pages. Cela ne me dérange pas le moins du monde de lire des ‘pièces de théâtre’ (Le Père Noel est une Ordure, L’Impromptu du Tome Quatre…oui fallait pas s’attendre à du Molière…même si j’ai encore mon vieux bouquin des ‘Fourberies de Scapin’ qui traine quelque part) et enfin mon bouquin préféré est un livre qui en édition poche fait…1390 pages. Tout cela pour dire que je ne prends pas assez en compte le fait que tout le monde ne passe pas sa vie le nez dans les livres ou n’a tout simplement pas la passion de la longue lecture. À moi de faire des écrits plus simples et accessibles à tous. Une fois de plus soit on reste sur ses principes de vieux bougon soit on s’adapte pour trouver son public…



Sur la question de la dispersion et du 1/3 ceci 1/3 cela… Ma plus grosse erreur fut je pense d’avoir voulu mélanger les ‘Krevawards’ avec mon Bilan de l’année. 24 questions qui appellent basiquement 24 réponses et non pas tout un pataquès qui part dans toutes les directions…j’en tire donc les conclusions qui s’imposent et dorénavant je séparerai les deux, qui sont au final deux exercices différents. Car oui j ‘ai déjà une idée de mise en scène pour mon bilan 2020, qui demandera là aussi un travail répartie sur l’année entière, l’achat de quelques bouquins, pas mal de scan et de retouchage. On dira sans doute que j’ai piqué l’idée à Tyler Cross – et se sera sans doute un peu vrai – mais si j’arrive à faire ce que j’ai en tête cela me rendra quand même pas mal fier. Mais donc cet article sera à part des ‘Krevawards’, qui eux seront d’un classicisme absolu (question->réponse).



Petite digression sur la notion de ‘politique’, contre laquelle je m’insurge. Je ne fais pas de politique. Ce sont des ‘coups de gueule idéologique’. Ce qui n’est pas tout à fait pareil. La politique je n’y connais rien et cela ne m’intéresse absolument pas. L’idéologie et la sociologie cela me parle déjà plus…mais c’est un autre débat.



Le dernier point évoqué revient sur mon ‘comportement’ vis-à-vis de la communauté Gameblog. Cela dépasse donc le cadre stricto-sensu de cet article mais allons-y casquette…Précisons que ce comportement n’a rien de répréhensible ou d’insultant, la description dans le commentaire de Kanye décrit parfaitement celui-ci, ni plus ni moins. Et je l’assume entièrement. J’ai déjà eu l’occasion de m’en expliquer par le passé mais reprécisons le ici à cette occasion : je ne suis pas ici pour me faire enquiquiner par des trolls ou autres chatouilleurs de polémiques. J’ai mal réagi à mes débuts sur le site mais désormais cela me passe au dessus, et même me fait sourire la plupart du temps. Je pense bien évidement au Fâchant sachant Fâcher mais il n’est pas le seul. Et lui au moins agit à découvert là ou d’autre sont plus sournois. Pour ce qui est des critiques, autant je les accepte sur mes ‘écrits’ (comme c’est le cas pour ce krevaward 2019) car je sais pertinemment que je fais beaucoup de fautes de conjugaison et que j’ai des tournures de phrases trop alambiquées ; autant je ne les tolère pas sur mes ‘avis’. C’est comme çà. Point barre. Je demande juste à ce qu’on respecte mon opinion autant que je respecte celle des autres (à l’exception de la trilogie d’Abrams ! Là c’est au-dessus de mes forces…bon çà va je rigole !)



Un peu sur le même thème, et cette notion ‘de non-invitation à l’échange dans un espace communautaire’, je dois dire que là…bah oui c’est complètement vrai. Désolé mais moi le trip ‘communautaire’ ça me passe au-dessus. Donald87 évoquait cela également dans son article-bilan en parlant de l’étiolement de la communauté Gameblog et le fait que cela se perdait le fait de se ‘répondre par blog interposé’, d’échanger via les statuts. Que désormais chacun venait ‘poser son article’ et s’en repartait aussitôt voir ailleurs. Alors déjà d’une je pense qu’il y en a bien d’autre qui font pire que moi, à n’utiliser l’onglet Blog du site uniquement que pour copier-coller le lien sur leur dernière vidéo Youtube avant d’aller faire de même sur 50 autres sites, et qui ne font absolument rien d’autre que cela sur Gameblog. J’estime quand même être ‘un poil’ plus présent. Mais après effectivement non je ne passe pas mes journées sur les forums ou sur le Discord. Je poste juste un commentaire par-ci par-là sur les articles sur lesquels j’ai des choses à dire. Et comme dans tous les domaines, 95% du monde du jeu vidéo ne m’intéresse en rien. Surtout aujourd’hui entre l’Esport et les jeux Online…deux domaines dont je me fiche royalement. Bref, ce que je veux dire c’est que moi je suis un solitaire, la notion de ‘groupe’ ou de ‘communauté’, très peu pour moi.

Après attention je n’ai rien contre la communauté Gameblog et je ne lui souhaite que des choses positives. Tout simplement je n’en serais certainement pas un ‘membre actif’.



Et pour finir une remarque qui m’a décontenancé, celle sur le fait que je ne joue même pas le ‘jeu de me présenter’. Heu…bah oui mais la raison en est extrêmement simple : je ne suis personne. Qui ça intéresse qui je suis ? D’autant plus que je l’ai déjà plus ou moins fait il y a un an et que réécrire la même chose 365 jours plus tard c’est tout sauf passionnant. Alors autant s’en amuser et tenter un truc drôle. Bon après comme le dit l’expression : ‘L’humour et moi ça fait trois’. Les rares personnes que je côtoie pourraient toutes vous le confirmer, je suis quelqu’un d’austère qui sourit rarement. Je ne sais pas être marrant, je suis incapable de raconter une blague. Mon post de la St-sylvestre en est une preuve irréfutable. Un vrai clown Paillasse…



Mais à y regarder de plus près, je l’aime bien moi mon article. Il me ressemble. Je repense tout d’un coup à ses Youtubers qui dès qu’ils tentent de mettre de la fiction dans leur vidéos se font dézinguer. Bon après c’est sur ils n’en font pas des vidéos de 8 heures non plus…et c’est là que je m’interroge le plus : est ce que mon article est ‘juste’ trop long ou bien est ce vraiment le fait qu’il soit trop ‘Zarbi’ ? Ou les deux ? Le même principe mais deux tiers moins long aurait-il fonctionné ? Ou alors est-ce vraiment le fait d’avoir une cane, un Lego, un sourd-muet et un canadien dialoguer (sans que cela ne leur semble fou) qui fait que les gens n’adhèrent pas ? Le même texte sans le coté ‘soirée de cérémonie’ aurait-il été mieux accueilli ? Ou alors est-ce le fait que cela ‘parte dans tout les sens’ ? Ou le fait que ce soit tout çà en même temps ?!



Dans tout les cas ce post ‘retour’ est là pour solder cet épisode et pour permettre de mieux repartir sur de nouvelles aventures pour la suite, qui arrivent très vite avec un article sur SHENMUE III suivi juste après par celui sur Blacksad. L’un des deux est un bon jeu avec quelques soucis techniques et l’autre un bon jeu avec d’énormes soucis techniques…



En espérant que ceux-là, vous les lirez. Et promis ils feront moins de 115 000 signes…