Dans le cadre de la création de mon site Betacle.com, j'ai développé un pilote de série web sous forme de motion comics. Vous y découvrirez le quotidien de trois frères un peu spéciaux et dont les nuits n'ont rien de torride. Et pour cause : ils sont là pour la baston.

Le design est inspiré des comics noirs et blancs des années 1970. Mais aussi et surtout des comics originaux Teenage Mutant Ninja Turtles (tortues ninja) et Dardevil.

Hâte d'avoir vos retours !