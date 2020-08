Salut à tous, nous vous proposons une petite réflexion autour de la PS5 et de la VR made by Sony sur la Next Gen...

Le futur casque VR de Sony devra être rentable. La meilleure direction à prendre pour Sony est clairement celle de l’Oculus Quest car il est autonome et peut ainsi se vendre même si le joueur n’a pas de PS5. Mieux encore, Sony pourrait ainsi proposer une offre VR aux joueurs Xbox Series X. Dans ce cas, le PSVR 2 devra être sur batteries amovibles (C’est plus vert) et disposera de caméras qui s’occuperont du suivi de mouvement des PS Move. Une caméra (ou deux) à l’arrière du casque pourrait(aient) être utile(s) pour assurer un parfait suivi à 360°.

Gros inconvénient d’un système autonome : La puce embarquée ne sera pas plus puissante qu’une PS4 voir une PS4 PRO dans le meilleur des cas. Les jeux ne seront donc pas très beaux (Oculus Quest). Ce système pourrait cependant nous permettre de jouer de façon autonome sur tout le catalogue du premier PlayStation VR, sans fil, sans allumer la PS5 et où l’on veut !

Il est par contre indispensable que l’on puisse aussi brancher ce PSVR 2 à la PS5 pour pouvoir profiter de jeux bien plus riches comme Half Life Alyx ou StormLand par exemple. Il pourrait intégrer des fonctionnalités de réalité Augmentée (AR) avec une caméra centrale qui nous permettrait de visualiser notre véritable environnement, tout en y intégrant des éléments virtuels (Pratique également pour éviter de se prendre la table basse). Enfin, on ne lâche rien, l’Eye tracking serait le bienvenue dans cette commande !

Un autre problème est trop peu souvent abordé par les fabricants. Celui de la chaleur et de la buée dans un casque VR en plein mois d’Août à 35 ou 40°C (Et oui, tout le monde n’a pas la Clim à la maison ! ). Nous sommes un site spécialisé PlayStation VR et nous nous rendons bien compte que beaucoup de joueurs ne touchent plus leur PSVR en été. Oui, un casque de Réalité Virtuelle, c’est un peu comme un Kinder Surprise, plus personne n’en veut en été ! On se demande toujours pourquoi Pistol Whip est sorti en plein mois d’aout d’ailleurs… Un système de ventilation récupérant l’air frais en façade et le rejetant à l’intérieur du casque pourrait être une option non négligeable en pleine canicule ! Ce mode “Été” très utile aussi pour les applications sportives en hiver pourrait être activé facilement à l’aide d’un bouton sur le casque (Bonjour la batterie mais bon…).

Il n’est pas très grave que la Dualsense n’est pas de bande lumineuse car ce que l’on veut depuis octobre 2016, ce sont des contrôleurs VR dignes de ce nom. Pour des raisons de rentabilité, il semble évident que le PSVR 2 n’arrivera pas forcément tout de suite. Plus on sera patient et plus les technologies embarquées seront intéressantes et surtout moins elles seront chères ! Nous sommes sur console, le prix de vente est important ! Il est donc vitale pour la VR Sony que le Playstation VR devienne un ambassadeur de cette technologie à faible coût. La VR n’est pas une technologie que l’on vend en montrant un trailer. Il faut l’essayer ! La PS5 dispose de toute la puissance nécessaire pour nous proposer des jeux complets et surtout très jolis dans le PSVR (malgré sa résolution en 1080P). Avec des licences populaires et solides et un prix agressif, le PSVR pourrait bien entrer plus facilement dans les foyers des 120 millions de joueurs PlayStation et devenir le meilleur commercial du PSVR 2 par la suite. Petite parenthèse, maintenant que Sony est entré au capital de Epic Games en injectant 250 millions de dollars dans la société, pourquoi ne pas imaginer une version de Fortnite en VR ? (Une aubaine publicitaire pour le casque). Une fois que les joueurs auront goûté à la VR… le tapis rouge sera déroulé pour le PlayStation VR 2… On espère que des nouveaux PS Move arriveront bientôt (Avant la sortie du PSVR2) pour corriger l’un des principal problème du PlayStation VR !

Bien entendu, cette vision de l’avenir de la VR chez Sony n’est qu’une analyse et une proposition de notre part. On espère que PlayStation lèvera bientôt le voile sur ses ambitions en VR sur PS5...

Pour approndir le sujet, c'est par ici.