A quelques jours de la sortie de la Playstation 5, ceux qui se demandent s'il existe une véritable évolution entre la Playstation 4 et la Playstation 5 vont rapidement être fixés. Mais cette évolution sera-t-elle aussi significative que l'évolution entre la Playstation 2 et la Playstation 3 ou entre la Playstation 3 et la Playstation 4 ?

Pour vous donner des éléments de réponse, j'ai réalisé un comparatif sur la série NBA 2K, avec des phases de gameplay. Ainsi, vous retrouverez dans la vidéo NBA 2K7 sorti sur Play 2 et pour la première fois sur Play 3 ; NBA 2K14 sorti sur Play 3 et sur Play 4 et enfin NBA 2K21 sur Play 4 et sur Play 5.

Qu'en pensez-vous ? Quel est le bond le plus significatif entre les différentes générations ?