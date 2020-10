Les amoureux de la balle orange et de la série NBA 2K peuvent, depuis le 4 septembre, jouer à NBA 2K21 sur la génération actuelle de consoles. Beaucoup auront souligné à raison le nombre minime de nouveautés par rapport à l'opus sorti un an auparavant.

Aussi, ceux qui auront la chance de mettre les mains sur une PS5 ou une XBOX série X attendent avec impatience et intérêt la sortie de NBA 2K21 sur cette nouvelle génération de consoles. On nous promet de meilleurs graphismes, de meilleures animations, de meilleures expressions du visage, un meilleur gameplay. Et pour nous mettre l'eau à la bouche, 2K nous a livré un trailer bourré de séquences de jeu et de gros plans sur les athlètes.

C'est beau, certes, mais pour pouvoir apprécier les différences, il faut comparer les versions current gen et next gen. Votre serviteur vous a entendu et a reproduit une grande partie des séquences du trailer sur la version PS4 pro. Alors, qu'en pensez-vous ? Révolution, évolution ou mise à jour ?