Depuis plus de ving ans, chaque année, nous avons le droit à notre FIFA et à notre PES, les deux séries phares consacrées au foot. A l'instar des fans du PSG et de l'OM, les (vrais) fans de chaque série ont su rester fidèles dans le temps. On est fétichiste du tir avec carré ou avec rond et on le reste, la nature est ainsi faite. Avoir un avis objectif sur l'une ou l'autre série est difficile tant le coeur et la nostalgie prennent le dessus.

Avec cette vidéo, je n'ai pas la prétention de conclure si FIFA est meilleur que PES ou l'inverse, mais je tenais à montrer comment les deux séries ont évolué parallèlement au fil du temps. Par contre, vous avez le droit de crier dans les commentaires votre attachement à l'une des deux séries et pourquoi pas aux deux.