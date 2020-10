Dès lors que l'on évoque les noms des mastodontes du secteur du divertissement, Disney figure tout en haut de la liste. D'une entreprise familiale fondée par un passionné de l'animation à la multinationale gigantesque qu'elle est devenue aujourd'hui, la société de feu le père Walt Disney a connu bien des évènements. Et il était impensable que les esprits créatifs parfois géniaux qui ont habité ses murs ne se confrontent pas tôt ou tard à la magie du jeu vidéo. A coup de contrats qui vont scellé le sort de leurs plus belles licences, ils vont, toujours avec un oeil attentif, offrir aux joueurs la possibilité d'incarner les héros les plus célèbres de leur vaste catalogue. Et pour ce faire, se tourner, bien souvent vers les développeurs les plus doués de leurs époques respectives. Nombreux noms prestigieux ont ainsi tenté de retranscrire la renommée du géant sur nos consoles favorites. Les Sega, Capcom et autre Square Enix que nous connaissons et apprécions, ont tous eu un jour en main, la formidable opportunité de faire de Mickey, Donald et les autres, de véritables icônes du jeu vidéo. Y-sont-ils parvenus?

Bien sur que oui! Qui pouvait en douter? Sinon nous ne serions pas ici aujourd'hui pour en parler. Ces développeurs réputés ont fait parler leur talent afin de garantir aux personnages de Disney une place de choix dans la grande famille du jeu vidéo. On peut regarder le sujet sous différents horizons: Que ce soit par le biais de la transposition en jeu vidéo des aventures des grandes figures mythiques du studio, avec en tête de liste la mascotte de la compagnie, ou encore à travers la retranscription des destins des héros des grands films d'animation, qui ont fait la légende de Disney. On aura de quoi satisfaire toutes nos envie d'incarner les personnages les plus divers et variés. Même les séries télévisées auront droit à quelques softs de qualité. C'est dire si Disney à visé large, et qu'il a compris assez vite tout l'intérêt de porter les péripéties de ses ouailles en jeu vidéo. Regardons aujourd'hui dans chacune de ces directions: films, figures historiques, séries télé, et ne gardons que le meilleur, comme d'habitude sur ce blog. Explorons ensemble le Top 5 des plus grands jeux vidéos issus de licences appartenant à The Walt Disney Company, le géant de l'entertainment, .



Numéro 5: Aladdin sur Super Nintendo et Megadrive



Débutons le classement du jour par un petit...tour de passe-passe. Nous allons parler non pas d'un titre, mais bien de deux. Deux softs qui, joies du bal des licences à outrance en cours sur cette période chez Disney, partagent le même nom, mais absolument pas la même ADN. A l'occasion de la sortie en France pour Noël 1993, du rouleau compresseur Aladdin, toutes les tête sont tournées vers la conversion de ce blockbuster de cinéma en jeu vidéo. D'un côté, l'équipe de Virgin Interactive qui prépare de longue date une version Megadrive qui s'annonce grandiose. Et de l'autre, une équipe interne du géant Capcom, qui communique de manière plus discrète, mais s'appuie sur une équipe doté d'une solide expérience. Tous les deux sont des jeux de plateforme, qui vont nous permettre de revivre les scènes clé du long métrage, à leur manière. Le bébé de Virgin Interactive, semble au premier abord plus attrayant. L'enrobage est certes d'une grande qualité, et le soin apporté aux graphismes, somptueux, et à l'animation, sont d'une fidélité au film époustouflante. Ils vont faire les choux gras d'une presse et d'un relai médiatique en général dithyrambique à la sortie du jeu. Aladdin sur Megadrive est une merveille technique, qui vous immerge instantanément dans son univers. Vous partez, particuliarité de cette version, sabre à la main, à la chasse au génie, pour mieux vous venger du terrible Jafar. A y regarder de plus près, le jeu n'est cependant pas exempt de défauts. Et si le savoir faire nippon en matière de jeux de plateforme n'est plus à prouver, celui de Virgin Interactive de l'autre côté du Pacifique, en 1993, est lui encore perfectible. Et la maniabilité de notre héros s'en ressent: Impression de glisser au sol, hitbox des ennemis un peu abusive, et difficulté mal réglée notamment, gâchent quelque peu le plaisir une fois la manette en main. Rien de dramatique certes, et certainement pas de quoi empêcher le titre de s'écouler par millions dans le monde entier. Et Capcom, avec sa version Super Nintendo dans tout ça? Moins ambitieuse techniquement, et avec beaucoup moins d'effets waouh que son pendant Megadrive, elle fait la part belle à une expérience de jeux à mon sens mieux équilibrée, et surtout, place la lisibilité et la maniabilité au coeur de son projet. Le résultat: Un titre plus abordable, trop diront certains, qui se termine en une après-midi, mais qui laisse une très bonne impression et une envie de s'y replonger de temps en temps. Voilà deux jeux qui partagent le même nom, avec une approche radicalement différente, et qui sont, à leur manière, deux franche réussites. La belle époque en sommes...

Numéro 4: The Magical Quest Starring Mickey Mouse sur Super Nintendo

Trichons encore un peu, tant qu'on y est non? Et parlons non pas de deux, mais de trois titres cette fois! Toutefois, les trois titres en question sont cette fois issu de la même série, et proviennent du même développeur. A savoir Capcom, qui tient la dragée haute en matière de conversions de qualité des personnages de Disney dans les années 1990. Exit les blockbusters, intéressons nous à la mascotte de la société de Burbank, à savoir la petite souris Mickey. Souris dont on peut dire qu'elle est au centre de toutes les attentions durant cette décennie. La trilogie des Magical Quest sort pourtant assez nettement du lot, et propose des aventures colorées, dans un univers volontairement fantastique, aux accents tantôt médiévaux, mais pas seulement. Et après un premier épisode tout à fait charmant: The Magical Quest Starring Mickey Mouse, qui pose les bases de cet univers, Capcom remet le couvert avec un second opus, que je trouve un peu en retrait, mais qui a le grand mérite de proposer une aventure jouable à deux, The Great Circus Mystery Starring Mickey & Minnie, qui vous l'avez compris, verra Minnie accompagner notre héros parti une nouvelle fois à la chasse au Patibulaire dans un monde imaginaire, ici inspiré des cirques d'antan. Enfin, et surtout, le développeur met tout le monde d'accord avec un troisième et ultime épisode qui voit cette fois débarquer Donald aux côtés de la souris, dans Mickey to Donald, Magical Adventure 3. Episode malheureusement resté cantonné au Japon, mais qui grâce à sa réalisation encore plus parfaite que ses prédécesseurs et son mode deux joueurs conservé, en fait immédiatement le plus bel opus de la série. Quel que soit l'épisode que vou décidez de parcourir de toutes façons, vous ne serez pas décu. La formule fait indéniablement mouche, alliant monde fantastique, graphismes enchanteurs, maniabilité parfaite, et variété dans le gameplay par le biais d'utilisation de différents costumes vous octroyant des pouvoirs divers et variés. Et si l'on peut reprocher à Capcom de reconduire par deux fois une formule qui marche, dès lors que les jeux sont excellents, pourquoi s'en plaindre? Voilà trois titres d'exception, qui méritent toute votre attention, et bien sur une place de choix au sein du classement d'aujourd'hui.

Numéro 3: Castle of Illusion sur Megadrive

Vous le sentiez arriver gros comme une maison, s'il est impossible de passer sous silence le travail de Capcom auprès de Disney, il est encore plus difficile de ne pas mentionner Sega, autre développeur d'envergure qui a eu le bonheur de se pencher sur les plus belles licences du géant, à une époque ou le savoir faire de la firme au hérisson alors encore en gestation, lui permettait d'éclabousser de tout son talent le monde entier, grâce à la visibilité offerte par ces licences à la renommée planétaire. Et la plus belle réussite de Sega en la matière est peut-être à aller chercher du côté de la Megadrive avec...le diptyque, oui vous commencer à comprendre que je triche honteusement pour ce billet, consititué de Castle of Illusion Starring Mickey Mouse puis World of Illusion Starring Mickey Mouse & Donald Duck. Mettons cependant particulièrement en lumière le premier épisode, qui possède à mes yeux ce petit quelque chose en plus qui en fait un jeu d'exception. Certes World of Illusion Starring Mickey Mouse & Donald Duck est excellent à sa manière avec sa réalisation superbe, son mode deux joueurs, et ce même s'il est un peu lent et trop contemplatif à mon goût, mais Castle of Illusion Starring Mickey Mouse dégage lui une aura qui lui est propre, et duquel transpire tout le savoir faire des orfèvres de Sega. Oui le meilleur jeu de plateforme de l'Histoire mettant en scène la célèbre souris californienne est bien à mettre crédit des ouailles de Sega: Une réalisation à l'époque de sa sortie, en 1990, absolument somptueuse, une maniabilité impeccable bien sur, mais surtout ce level design parfaitement calibré et une variété dans les mondes traversés, les boss rencontrés qui en fait vraiment un jeu féérique sous tous les sens du terme. De ces jeux de plateforme que l'on lance et relance avec bonheur, et dont même le remake en demi-teinte ne nous fait pas oublier toutes les qualités primales. Petite cerise sur le gâteau? Sega ne s'est pas contenté d'offrir à Mickey une place de choix sur Megadrive, il a également proposé à la Master System et à la Game Gear deux softs incontournables sur ces consoles respectives: Land of Illusion Starring Mickey Mouse puis Legend of Illusion Starring Mickey Mouse, deux titres peut-être aussi réussis que ceux cités sur Megadrive, qui n'ont pas eu malheureusement le même succès auprès des joueurs, ceux-ci sortant sans doutes un peu tardivement sur des supports 8 bit alors déclinants.

Numéro 2: Ducktales sur NES



Mais la génération 8 bit aura également connu son heure de gloire, avec son lot de softs estampillés Disney de qualité. Et après avoire regardé du côté des longs-métrages d'animation et des mascottes, il est temps de se tourner vers les production télévisuelles du géant, afin d'y trouver également une production plus que digne d'intérêt. Assez logiquement, c'est la production télévisuelle star de la fin des années 1980 qui aura droit aux honneurs d'une conversion en jeu vidéo par Capcom: La Bande à Picsou, ou DuckTales en anglais, sera l'heureux élu, qui se distingue largement d'un panel pourtant de haute qualité, à l'image d'un Darkwing Duck, ou d'un Chip'n Dale Rescue Rangers, sur NES, qui sont déjà à leur niveaux, assez exceptionnels. Mais DuckTales est plus que cela, il est absolument hors normes, et il laisse à tous ceux qui s'y sont frottés, un souvenir impérissable. Quelles sont donc les qualités qui positionnent la perle de Capcom aussi haut dans le classement du jour et dans toute bonne ludothèque qui se respecte? Beaucoups d'élements, mais je dirais principalement son level design très ingénieux, ses personnages bien entendu très attachants, puisqu'ils sont issus d'une série à succès, une approche de gameplay fort originale, qui fait encore des émules quelques décennies plus tard à travers à un jeu comme Shovel Knight. Et enfin une musique proprement inoubliable, qui rapelle à tous que Capcom est également le papa de la saga des Megaman sur NES, qui compte dans ses rangs les musiques les plus inoubliables de la machine. Avec autant d'atouts dans sa manche, Picsou et ses amis sont sans aucune hésitation une aventure de référence qu'il vous faut essayer, ou dans laquelle il faut se replonger d'urgence. Capcom l'aura bien compris dès la sortie du titre, et fort de ce premier succès va proposer en 1993 une suite, toujours sur NES, avec une formule relativement similaire au premier épisode. DuckTales 2 sera un excellent jeu, auquel il manque cette petite étincelle de génie pour en faire un titre qui restera dans les annales. On retiendra donc ce premier épisode magique, avec ces quelques morceaux de bravoure qui resteront dans toutes les mémoires. Un épisode qui la encore fera l'objet d'un remake qui n'arrivera pas à nous faire oublier, aussi bon soit-il, l'original.

Numéro 1: Kingdom Hearts 2 sur PS2



Quittons un peu l'univers des jeux de plateforme qui ont marqué les années 1990 et fait de Disney un nom qui compte dans le domaine du jeu vidéo. A l'orée des années 2000, les pontes de Burbank cherchent à redonner un second souffle à leurs personnages fétiches, et à les faire prendre part à une aventure XXL, qui aurait la capacité de les réunir dans un véritable feu d'artifices d'idées, de mondes à explorer et de personnages à croiser à chaque détour. Cette occasion va se dessiner, autour d'un partenariat d'envergure avec la toute jeune société SquareEnix, fusion des deux mastodontes historiques du RPG nippon. Et tout naturellement, le titre qui va découler de cette union sera un RPG, mais de ceux qui ont l'ambition de bousculer les conventions, et faire de ce titre une saga qui révolutionne le genre particulier du Action RPG. Le pari est dans les grandes lignes réussi, et à la sortie du premier Kingdom Hearts en 2002, on découvre avec plaisir les péripéties de Sora et ses compagnons, épaulés de près par des héros sortis des plus belles oeuvres de Disney à travers les âges. De Pinocchio à Hercule, en passant par Donald ou Tarzan, c'est une véritable débauche de héros Disney qui se succèdent à nos côtés pour mettre à mal, keyblade à la main, les plans du mystérieux Ansem et de son armées des ombres. Il se dégage une ambiance de fin du monde, le tout dans un univers qui retranscrit à merveille le style Disney à chaque coin des nombreuses planètes qui parsèment la galaxie de Kingdom Hearts. Ce titre est une franche réussite. Mais on est loin d'avoir tout vu, et entre spin-offs plus ou moins indispensables, à l'image du brillant Birth By Sleep sur PSP, les rares épisodes canoniques qui vont se succéder vont réussir le tour de force d'étendre l'univers et le rendre toujours plus passionnant. La suite directe du 1er épisode, Kingdom Hearts 2 constitue en 2005 ce qui se fait de mieux en matière d'Action RPG, et améliore encore l'expérience, à tous les niveaux. Scénario d'une ambition délirante, réalisation époustouflante, mécaniques de gameplay affinées, gallerie de personnages Disney étendue et toujours plus attachante, le titre est un véritable chef d'oeuvre porté par une mise en scène de haute volée, et une découverte de nouveaux mondes issus des plus grands films Disney, toujours opportune. Voir Sora traverser des planètes aussi diverses que celle délicieusement rétro, en noir et blanc de Steamboat Willie ou celle aux accents résolument futuriste de Tron est un enchantement digne des plus grands moment de l'histoire de Disney. Kingdom Hearts 2 constitue sur bien des points la lettre d'amour ulitme aux fans de Disney, et à ce titre, il mérite incontestablement sa première place ici!

J'ai longtemps hésité à inclure celui qui sera de fait le 6ème jeu du classement du jour, en lieu et place du duo Aladdin sur 16 bit, à savoir le magnifique jeu de Sega, une nouvelle fois, qui fait honneur aux personnages de Disney, grimant cette fois Donald en Indiana Jones du dimanche dans le superbe Quackshot. Un véritable bijou de la Megadrive, dont je suis certain je parlerai un jour dans ce blog. Un titre à la réalisation, à l'ambiance et aux mécaniques de jeux particulièrement savoureuses. Et puisque l'on parle de Donald, profitons en pour faire un tour d'horizon des autres titres le mettant en scène, avec notamment le symphatique Donald in Maui Mallard, mais surtout le très raffraichissant Donald No Mahô No Bôshi, un soft très peu mis en lumière, car resté confiné au Japon, mais que tout fan du célèbre canard se doit d'essayer! Et tant que nous sommes en train de parler des mascottes issus de l'univers Disney, Mickey n'était pas en reste, et au-delà des épisodes réalisés par Sega et Capcom, il est indispensable de citer les réalisations de Traveller's Tale, Mickey Mania, et de Tomy dans Mickey no Tokyo Disneyland Daiboken, qui vous feront vivre de magnifiques aventures en compagnie de la souris.



Bien sur il était impossible d'être exhaustif sur les titres mettant en scène les héros du studio issus de leurs long métrages d'animation respectifs. Inutile de préciser que la liste est extrêmement longue. La qualité étant, bien souvent, au rendez-vous. A l'image des quelque réalisations issues de Virgin Interactive, qui malgré une difficulté mal ajustée, demeurent des valeurs sûres. Le Roi Lion, Le Livre de la Jungle, ou Pinnochio, en sont les plus beaux représentants. Mais d'autres studio tels que Funcom avec Pochaontas tireront leur épingle du jeu. Pour finir, faisons un dernier tour de piste parmi les séries animées que je n'ai pas citées jusqu'alors, car il convient de réserver un petit encart à quelques titres tels que le très réussi mais classique Gargolyes sur Megadrive, le rafraichissant Goof Troop avec son principe coopératif qui comblera les plus jeunes, ou encore les titres Talespin qui verront une nouvelle fois Capcom et Sega s'affronter pour proposer aux joueurs la meilleure adaptation de la série télévisée du même nom.

Nous voilà arrivés à la conclusion de ce qui et au final... un véritable recensement de l'univers Dinsey en jeu vidéo. Et le moins que l'on puisse dire c'est que celui-ci est...assez dense! Sans doutes digne de l'empreinte indéniable du géant californien sur le monde du divertissement.

N'hésitez pas à donner votre avis sur votre titre préféré parmi les nombreux jeux cités aujourd'hui, voire parmi les rares oubliés du jour!

Et à très vite pour un nouveau Top 5, ou l'on verra qu'il existe autre chose que les dessins animés dans la vie...