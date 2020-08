Quittons un peu nos salons ou il fait définitivement trop chaud en ce moment, pour nous rendre ensemble dans les salles d'Arcade. Allons dénicher ensemble quelques jeux exclusifs sur le support, qui nous rappellent qu'au sommet de leur gloire, durant leurs meilleures années, ces bornes proposaient souvent un petit quelque chose en plus au joueur ayant le cran et l'envie d'y distiller quelques pièces. Et parmi ces bornes, on trouvait naturellement des jeux de versus fighting ou l'on suait à grosse gouttes en essayant de vaincre son adversaire, des jeux de sports automobile ou de sport tout court, de tirs, ou encore des Shoot them up qui poussaient la compétition à son paroxysme. Ces titres, souvent présentés sur des bornes faisant étalage des toutes dernières trouvailles technologiques, tentaient de maximiser l'immersion, avec une justesse et élégance logiquement inégalable sur console de salon. Le face à face avec des engins parfois impressionnants nous donnaient à tous une bonne raison de retourner y mettre un pièce de plus, et tenter notre chance encore une fois, grisé par ces merveilles mécaniques. Mais après s'être épuisé à vouloir donner le meilleur de nous même, nous prenait une envie. Celle de trouver un bon vieux Beat them all des familles afin de se défouler et surtout se détendre contre une nuée d'adversaires vous sautant dessus avec n'importe quelle arme à la main. Adversaires que vous alliez rouster avec plaisir, munis bien souvent de vos seuls pieds et poings.

Car depuis l'avènement de Double Dragon, et surtout de Final Fight, sorti dans les salles d'Arcade en 1989, les développeurs sentent bien que le genre à le vent en poupe. Et voilà que le joueur se voit proposer une multitude de Beat them all, à expérimenter souvent avec un ou plusieurs amis. En une décennie va se concrétiser autant de projets de jeux que d'étoiles dans notre vaste galaxie. C'est à dire beaucoup, pour ceux qui ont la flemme de compter. Vous l'avez d'ores et déjà compris, nous allons parler Beat them all aujourd'hui, ces jeux des salles d'Arcade auprès desquels il va falloir faire un sacré tri afin d'en sélectionner plus particulièrement 5 aujourd'hui! Exit donc les titres portés peu ou prou sur consoles sur la même période d'exploitation qu'en salle d'Arcade, concentrons nous sur les vrais de vrais, les jeux demeurés cantonnés sur nos belles bornes, et qui nous ont offert nos plus beaux défouloirs, nos plus beaux moments de détente. Découvrons ensemble le Top 5 des plus grands Beat them all à avoir jamais vu le jour sur Arcade!



Numéro 5: Violent Storm



Vous vous doutez bien que l'on va parler de Capcom ou de Sega aujourd'hui. Mais un autre illustre développeur fait, de justesse son entrée dans le classement du jour. Car si Konami n'est pas reconnu comme un géant de l'Arcade, contrairement à ce que son pédigrée sur console nous indique, il a connu quelques glorieuses réussites. Et Violent Storm est sans nul doute l'une d'entre elle. Beat them all complètement loufoque, Konami mets en avant sa patte humoristique si caracpéristique et omniprésente dans ses autres productions de la période. Ce jeu va vous en faire voir de toutes les couleurs, et vous en faire entendre des vertes et des pas mûres! Vous aimez Daytona USA pour sa musique? Jouez à Violent Storm qui vous accompagnera sur une musique chantée complètement pétée mais tellement jouissive! Vous aimez les personnages ridicules? Admirez votre avatar, Boris, sorte d'Arnold Schwarzenegger sous amphétamines qui porte des protège genoux du plus bel effet, en plastique blanc. Attraper un porcinet qui se transforme en ballon de foot américain afin de s'en servir comme arme pour abattre un ennemi qui se prénomme Megadeth? Oui c'est possible, bienvenue dans Violent Storm! Dans un ultime pied de nez à Capcom, partez à la poursuite d'un sosie de Blanka qui fait office d'adversaire principal de votre aventure afin de lui mettre une claque mémorable avec votre bodybuilder préféré. Mais pour survivre àce grand n'importe quoi, n'oubliez pas de rester au bar et vous délecter d'une superbe danse du ventre, ou de faire passer vos ennemis par dessus bord afin qu'ils aillent vous pêcher un poisson qui vous redonnera un peu de forces...Complètement débile, 100% jouissif. Peut-être que nous n'avons pas à faire au titre du genre le plus complet, la faute surtout à une palette de coups sommes toutes très limitée, d'ou sa présence, seulement, en 5ème place ici, mais l'essentiel est ailleurs. Elle est dans le délire qui nous fait aimer les meilleures productions Konami, celles qui débordent d'humour et de bon goût toujours; et ce jeu là est juste...over the top!

Numéro 4: Ninja Baseball Bat Man

Parlons maintenant d'un géant de l'Arcade parfois injustement ignoré. Un dévelpppeur qui a écrit sa légende essentiellement dans les années 1980 avec des titres tels que Kung-Fu Master, R-Type ou encore Moon Patrol. Et qui aborde les années 1990 tambour battant...avant de rater sa transition vers la toute nouvelle lubie des salles d'Arcade: la 3D. Et de fait, quelque peu disparaitre des radars. Il s'agit bien sur d'Irem, qui avant de connaitre des années sombres, va nous offrir un Beat them up absolument unique d'une originalité quasi jamais vue et à la réalisation exemplaire. Vous connaissez sans doutes la passion des japonais pour le baseball. Et qu'en ressort-il quand un développeur de talent décide de sortir des sentiers battus, et de ne pas proposer une simulation sportive conventionelle issue de ce sport? He bien rien de moins que Ninja Baseball Bat Man, une folie visuelle et ludique! Vous incarnez l'un des 4 personnages disponibles aux compétences variées, qui prennent la forme de ninja masqués et grimés en joueurs de baseball, et vous allez traverser l'Amérique d'Ouest en Est à la recherche d'objets sacrés du musée du baseball qui ont étés dérobés. Entre l'aéroport de Seattle, la baie de San Francisco, les casions de Las Vegas, les clans italo-américains de Chicago ou les marécages de Floride, vous allez voir du pays avant d'explorer la rutillante mégalopole de New-York. La traversée de ces niveaux sont surtout l'occasion d'en prendre plein les yeux, et d'assister au déploiement d'un véritable feu d'artifices de couleurs, et découvrir quelques animations incroyables, liées à l'apparition d'ennemis parfois gigantesques et toujours délicieusement barrés. Vos héros ne sont pas en reste, ils sont somptueux dans leur genre et agiles comme se doit d'être tout ninja digne de ce nom. Surtout, ils sont ultra maniables et possèdent une palette de coup à faire pâlir n'importe quel habitué du genre. Plus d'une trentaine d'enchainements et attaques spéciales disponibles par personnage, excusez du peu! On voit qu'Irem a tout donné dans ce titre, et nous fait profiter de toute l'expérience accumulée par ses développeurs sur la précédente décennie! Le jeu est malheureusement méconnu, succès mitigé oblige à sa sortie. Mais si avec le bonheur de tomber dessus, n'hésitez pas une seconde! Ce Ninja Baseball Bat Man est un must absolu, un Beat them up grandiose!

Numéro 3: Golden Axe: The Revenge of Death Adder

Le voilà le bijou de Sega en matière de Beat them all sur Arcade. Car non content d'offrir aux joueurs une expérience exceptionelle sur bornes comme sur consoles par le biais de sa série héroîc-fantasy, le roi de l'Arcade se paie le luxe de proposer ici une exclusivité Arcade à sa saga. Et quel jeu! Nous avons sans aucun doutes à faire au meilleur épisode de Golden Axe. The Revenge of Death Adder fait tout comme ses prédécesseurs, mais en mieux! Et profite pleinement de la puissance du System Sega 32 pour vous en mettre plein les yeux et les oreilles. Offrant un panel de quatres personnages jouables, tous des nouveaux venus dans la série, chacun d'entre eux propose une approche assez différente pour orienter le gameplay selon vos envies. Les magies sont évidemment toujours de la partie, et elles sont pour le moins impressionnantes. Il faut voir cette énorme tête de zombie s'afficher sur quasiment tout l'écran et souffler sur vos ennemis, pour voir en gros plan leurs têtes terrifiées se pétrifier sous vos yeux. On en redemande! Les montures abracadabrantes sont également de retour, et vous allez occasionner beaucoup de dégats à dos de votre nouvel animal de compagine, ce superbe scorpion géant, qui va se faire un plaisir de planter son dard sous le cuir épais de tous vos adversaires. Inutile de préciser que chaque héros réponds au doigt et à l'oeil et que les ennemis sont tous magnifiquement animés, on est chez Sega tout de même. Mais le jeu ne s'arrête pas là, car entre deux niveaux qui vont vous faire alterner scrolling classique et arrière plan en super scaler, vous pourrez, à loisir, choisir votre chemin afin d'aller mettre un terme au agissements du vil Death Adder. Aller secourir un village en flammes ou traverser discrètement la région grâce à une caverne bien cachée? Le choix sera votre, et vous comprenez surtout qu'il est de fait possible de refaire le jeu plusieurs fois sans arpenter les même lieux, offrant ainsi une variété une replay value plus qu'appréciable! Vous l'avez compris ce Golden Axe: The Revenge of Death Adder est un sans faute, et sa place sur le podium est amplement méritée. Il faudra un Capcom au sommet de sa forme pour espérer le déloger.

Numéro 2: Cadillac and Dinosaurs

Et Capcom ne va pas se priver de squatter le haut de ce classement, dominant de la tête et des épaules le genre du Beat them all, un style de jeu dont il a été avec Final Fight le principal artisan d'un retour en force dans les salles d'Arcade. Le très pulp Cadillac & Dinosaurs, issu d'une sombre série télévisée américaine, n'est qu'un prétexte pour nous servir un jeu à l'équilibre parfait, dans un univers post apocalyptique matiné de messages environmentaux à peine voilés, et voyant ressurgir de bon vieux dinosaures sur le devant de la scène! Heureusement nos héros vont pouvoir sauver la veuve, l'orphelin, et surtout la planète, grâce à leurs muscles, mais aussi avec l'aide de leur...magnifique cadillac! D'ou le titre du jeu...Cadillac & Dinosaurs. Ca y est vous l'avez? On peut parler un peu des qualités du jeu dans ce cas, et surtout insister sur ce qui fait de ce titre un maitre étalon du genre. Jouable à trois en simultané, chaque personnage est un vrai délice à regarder bouger, et l'on exécute enchainements, combos et coup spéciaux avec aisance et élégance. On ramassera de très nombreuses armes sur son chemin afin de mieux les retourner contre ses ennemis, une corporation qui cherche à tirer profit de la vente de ces pauvres dinosaures. Et là ou le titre devient absoluemnt génial, c'est que ces même sauriens sauront vous rendre la pareille en vous venant également en aide afin de mieux écrabouiller ce gang maléfique. Le pixel art est juste sublime et retranscrit à merveille cette ambiance pulp si caractéristique des séries des années 1980. Les musiques sont clairement dans le ton, vous donnant envie de multiplier les baffes et coups de pieds sautés au visage. Nous voilà face à une véritable ode au bon goût, qui assume sans sourciller l'héritage du développeur jusqu'à présent, pour mieux le transcender. Capcom prouve qu'il est le véritable gourou du genre et s'assure non seulement cette deuxième place dans ce classement, mais, bien entendu nous avons gardé le meilleur pour la fin...

Numéro 1: Alien vs. Predator

Un projet encore plus fou que Cadillac & Dinosaurs? C'est possible! Un Capcom en pleine possession de ses moyens sur une borne d'Arcade dédiée, une license qui pue la classe, et un système CPS-2 rôdé comme jamais, cela nous donne...Alien vs. Predator! Ou en d'autres termes, le Beat them all absolu. Au-delà d'un scénario annecdotique qui voit l'Amérique se faire envahir par une armée Alien, c'est dans sa réalisation et ses mécaniques de jeu qu'Alien vs. Predator brille de mille feux. Magnifique ou que l'on regarde, jouable à trois, une gameplay nerveux et d'une précision chirurgicale, des hordes d'ennemis qui vous roulent littéralement dessus, la possibilité d'incarner un redoutable Predator, des flammes qui crachent de partout et des armes à foison qui vous tombent dans les bras, des boss halluciants avec en point d'orgue une gallerie d'Aliens tous plus magnifiques les uns que les autre. Le tout dans une ambiance à mi-chemin entre l'atmosphère oppressante des films et une ambiance digne d'un grand Comics. Quelle claque que ce Alien vs. Predator, qui exploitation de license oblige, restera certainement à jamais une exclusivité sur Arcade. Jetez vous dessus, précipitez vous pour insérer une pièce si par bonheur vous croisez une borne de ce jeu! Jouez-y en émulation si vous n'avez pas d'autre moyens, mais jouez-y! Un tout dernier argument pour vous convaincre, si vous êtes habitués du genre sur consoles mais moins familier de ces jeux en Arcade? Ce titre a servi de principale inspiration au plus grand Beat them up de la génération 32 bits, je veux bien entendu parler de Guardian Heroes sur Saturn. Et il est vrai qu'il transpire la même qualité et la même attention au détail dans ces deux titres. Vous l'avez compris, nous voici en face de l'incontestable numéro 1 du jour, LE Beat them all de référence de sa génération, et donc sans doutes le plus grand jeu du genre tout court.

Bravo Capcom! C'est un sacré doublé gagnant que nous tenons là, car dieu sait que la liste des Beat them all sortis sur Arcade est longue comme le bras, et pour sortir du lot il faut clairement avoir proposé quelque chose d'irréprochable en tous points. Comprenez par là que ces 5 jeux sont d'une excellente qualité aussi bien d'un point de vue technique que ludique. Vous voulez quelques preuves supplémentaires de la rude concurrence que se livraient les développeurs afin de proposer la meilleure borne possible? Alors allons y et lançons nous dans la désormais traditionnelle conclusion des jeux recalés de justesse du classement, mais je vous préviens, accrochez vous, la liste va être longue aujourd'hui:

A commencer, à tout seigneur tout honneur, par Capcom qui loin s'en faut ne s'est pas contenté de produire deux bijoux dans le genre. Et au-delà du grand classique Final Fight déjà évoqué, c'est en réalité un véritable déluge de Beat them all qui ont vu le jour si l'on y regarde de plus près. Et ce classement serait bien plus fourni en titres du développeur d'Osaka si celui-ci n'avait pas eu l'excellente idée de porter un grand nombre de ces jeux sur consoles. Ainsi Dungeons & Dragons Shadow over Mystara & Tower of Doom, Armored Warriors, The Punisher, ou encore The King of Dragons sont tous des Beat them all d'exception et qui méritent toutes votre attention, y compris dans le version console, ceci est d'autant plus vrai que leur conversion, notamment celles sur Saturn étaient souvent de très belle qualité. Mais avec un tel name dropping, c'est oublier un peu vite le jeu qui trouverait sa place tout naturellement à la 6ème place de ce classement: le sublime Battle Circuit, sorte de Beat them all testament de Capcom sur sa très chère CPS-2, avec des niveaux et des personnages tous plus délirants les uns que les autres.



Konami, en développeur génial qu'il est dans les années 1990 nous propose également un panel de titres excellents, tels que son adaptation d'Astérix, sans nul doutes le meilleur jeu vidéo mettant en scène notre célèbre ancêtre gaulois. Mais également une savoureuse adaptation des Simpsons, ou vous pouvez incarner la famille au quasi complet avec vos amis et vous régaler devant les nombreux gags dans l'esprit de la série. Leur véritable tour de force sera peut-être à aller chercher du côté de la série Tortue Ninja cependant, ou après un premier épisode Arcade très réussi, Teenage Mutant Ninja Turtles voit débarquer une suite d'une qualité sidérante, Turtles in Time. Titre qui doit son abscence de ce classement pour le simple fait que sa conversion sur Super Nintendo, malgré quelque petites modifications, soit le meilleur jeu du genre de sa génération. Evidemment, les titres restés en Arcade sont eux aussi nombreux et très réussis, à l'image pêle mêle des colorés Bucky O'Hare, et Metamorphic Force, de ce clone déguisé en Ninja de Sunset Riders qu'est Mystic Warriors - Ikari no Ninja, ou pour finir des trop méconnus mais très originaux Gaiapolis et Wild West C.O.W. Boys of Moo Mesa.

Pour compléter le trio, il est important de mentionner que Sega n'est pas resté les bras croisés, et autre sa série phare des Golden Axe, des propositions originales telles qu'Arabian Fight, ou plus conventionelles et ayant connu un portage sur console, tel qu'Alien Storm, font partie des incontournables.



Que reste-il aux autres? Quelques miettes, mais de qualité bien sûr, comme ce Captain America & the Avengers de chez Data East, le foutraque Growl de Taito, et le mystique Sengoku 3 de SNK. Sans oublier la très belle version sur borne de Battletoads de la part de Rare, qui fera une parfaiter conclusion à cette longue liste à la Prévert!



N'hésitez pas à partager vos meilleures expériences sur votre Beat them all de coeur, et vous remémorer ici vos plus belles expériences sur ces improbables bornes d'Arcade!

Et je vous retrouve dans quelques semaines, mois d'Août oblige, pour un prochain...Top 5 bien entendu!