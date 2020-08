C'est l'été! On ne rêve que de plages et de soleil, d'autant plus en cette année bizarre qui nous empêche peut-être d'aborder sereinement la sacro sainte période de vacances sous les meilleurs auspices. Alors pour nous remémorer avec émotion nos plus beaux souvenirs estivaux, plongeons nous aujourd'hui dans une série de jeux qui sentent bon le soleil et la moiteur de l'été. Car oui, incarner un homme des cavernes sur consoles est une garantie de se retrouver plongé dans un univers tropical, rempli de palmiers, de plages au sable fin et de tenues décontractées. A croire que nos ancêtres ne connaissaient pas le froid! C'est donc vêtu de mon plus beau pagne en cuir de mammouth que je vais me plonger dans la peau d'un homme des cavernes et découvrir les joies des prémices de l'humanité. Le tout en bondissant, car oui, l'homme des cavernes sur console est avant toutes choses un homme qui adore sauter sur ses ennemis, les matraquer à coups de gourdins, ou autres objets contondants, le tout en se balladant et sautillant avec aisance, évitant les pires dangers qui se présentent devant lui, et ce dans un titre d'action plateforme, c'est une évidence!



Il faut dire que le décor enchanteur qui accompagne la vie de rêve de ces hommes de l'ancien temps a de quoi en faire saliver plus d'un joueur, et certains développeurs l'ont bien compris! Ainsi nous allons nous appercevoir que, non content de nous proposer une aventure digne de ce nom dans ce classement, sous peine de ne pas y figurer bien sûr, les jeux dont nous allons faire la liste aujourd'hui font souvent partie d'une série de titres qui ont connu une vie sur diverses consoles et à travers plusieurs voir de nombreux épisodes. L'homme des cavernes était-il déjà conscient de son héritage, et voulait-il à tout prix voir sa descendance ne pas tomber dans l'oubli? On peut se poser la question! Mais plus raisonnablement, on peut imaginer que le thème ayant trouvé un certain écho auprès du public, certains développeurs se sont engouffrés dans la brêche, et ce afin de proposer des aventures toujours plus folles à leurs hommes munis de gourdins. La règle du jour sera donc de ne faire figurer qu'un épisode de chaque série existante dans le classement ci-dessous. Messieurs habitants des cavernes, vous voilà prévenus, à vous de jouer, aidez nous à déterminer les lieux paradisiaques ou il faisait bon vivre et par la même, nous donner le Top 5 des jeux qui nous placent dans votre peau!



Numéro 5: Chuck Rock sur Amiga, puis sur à peu près tout ce qui bouge

On commence notre décompte du jour avec un homme des cavernes qui a abusé des aurochs grillés pendant l'hiver, et qui dès lors qu'il revêt son pagne estival, présente un ventre proéminent, qui par chance, va lui être bien utile. Car Chuck Rock; non content de pouvoir, comme son nom de famille l'indique, soulever et jeter de gros rochers à tout va, se sert de ce ventre benonnant afin d'en faire voir de toutes les couleurs à ses ennemis les agressant littéralement avec son appendice. Et dans le jeu Chuck Rock, du même non que son héros, le danger rôde: Insectes géants, mammifères carnivores ou imposants dinosaures des temps anciens sont nombreux à vous mettre des bâtons dans les roues. Et ils seront d'autant plus coriaces que la hit box ne sera pas de votre côté pour vous en défaire. Il faut dire que le ventre n'est pas la partie de votre anatomie qui va favoriser les coups préçis et offrir une portée suffisante, rendant son utilisation pour le moins inconfortable. Heureusement que l'on trouve des rochers à portée de main assez facilement! Ces derniers vous servions également de plateformes afin d'atteindre des endroits que le gros Chuck serait bien incapable d'atteindre par le biais d'un saut à la portée ridicule, surpoids oblige. Malgré cette maniabilité hasardeuse, il n'en demeure pas moins un jeu de plateforme agréable, à l'ambiance chaleureuse ou l'on se surprend à apprécier l'humour et les mimiques de notre homme des cavernes tout en rondeurs. Le développeur Core Design ayant eu le bon goût de porter son titre initialement sorti sur Amiga, sur toutes les consoles existantes à sa sortie en 1991, vous trouveez sans aucune difficulté ce titre sur votre console de coeur. Mais l'histoire de Chuck Rock ne s'arrête bien entendu pas là, puisque soucieux de donner une suite aux aventures de son héros, Core Design va mettre en scène dans Chuck Rock II: Son of Chuck le petit fiston de la famille, qui, évolution oblige, a lui appris à se servir d'une massue afin de mettre à mal ses adversaires. Une intelligence supérieure qui lui permettra par la suite de construire quelques véhicules préhistoriques, qui dans BC Racers, jeu sortie en 1995 sur Mega CD, lui permettrons de tester ses talents de pilotes. Quel progrès en une seule génération!

Numéro 4: Prehistorik Man sur Super Nintendo

Tout droit venu du monde de PC, le jeune Sam, homme des cavernes, ô surpise sans peur et sans reproches, débarque sur consoles, et doit partir sauver son village de la famine qui guette. C'est à croire que la nourriture était la seule chose à intéresser nos héros d'antan. Sam peut manier du gourdin, mais également crier pour faire peur à ses ennemis, ou encore leur sauter dessus afin de les éliminer comme dans tout titre de plateforme classique qui se respecte. Aidé par les quelques membres de sa tribu qui lui donnerons quelques bonus supplémentaires, tels que des armes ou encore quelques inventions à l'image de ce monocycle en pierre brute, ce deltaplane en peau de lion qui vous rappellera sans aucun doutes vos plus beaux moments en plein vol vêtu de votre belle cape dans Super Mario World, ou encore cette canne à pogo qui vous fera atteindre la cime d'arbres gigantesques, Sam va parcourir des décors luxuriants, sans relâche. Ces mêmes arbres géants qui feront l'objets de niveaux dédiés que vous pourrez également parcourir de l'intérieur, pour une variété de level design assez intéressante en seront un exemple parmi d'autres! Le jeu est très joliment réalisé, et assez accrocheur. Malhreuseument Sam souffre du même mal que bon nombres d'homme des cavernes, son saut est quelque peu imprécis, et couplé à une certaine inertie, notamment pour enclancher la course, cela lui vaudra quelques morts rageantes qui vous feront dire que le développeur Titus tenait un véritable petit bijou de plateforme s'il avait peaufiné un tout petit peu sa maniabilité. Ah oui! Une dernière chose: les hommes des cavernes achetaient leur sauvegarde au magasin du coin en échange des os ramassés sur ses ennemis, incroyable n'est-ce pas? Vous l'aurez compris, l'un dans l'autre, on passe un moment tout à fait charmant en compagnie de Sam et sa bande sur Super Nintendo, ce qui n'est malhreuseument pas le cas si l'on décide de se lancer dans la version Gamboy du jeu, qui est elle clairement à côté de la plaque. Triste suite et fin pour les aventures de notre symphatique Sam.





Numéro 3: Adventure Island 2 sur NES



Et si on parlait un peu de la copie carbone de Wonder Boy? Le bien nommé Adventure Island d'Hudson Soft sur NES, dont la série s'étale à travers quatre épisodes sur la seule 8 bits de Nintendo. Le héros du jeu adopte résolument un look d'homme des cavernes convaincant non? Que dire de plus si ce n'est que dès le 2nd épisode, que nous prendrons donc comme référence aujourd'hui, il se retrouvera fréquemment à dos de dinosaures qu'il aura débusqué dès leur plus tendre enfance, c'est à dire dans leur oeuf, et qui l'aideront dans sa tâche, sur la terre dans l'eau voire dans les airs! Oui, le très coloré Adventure Island 2 a toute sa place ici, puisqu'une fois de plus la règle du jeu sera de collecter un maximum de nourriture, comme chez tout bon individu qui porte fièrement son pagne 100% naturel! Heureusement pour se faire, Adventure Island 2 compte sur une grande variété dans les niveaux qu'il traverse et les dinosaures qu'il mets en scène, on l'a dit, pour vous accompagner, chacun possédant son petit look adorable et ses compétences bien à lui. Naturellement, Adventure Island 2 n'oublie pas d'emmener dans sa besace les hachettes de guerre et le surtout son skateboard, emblème de la série, qui vous aideront aussi à venir à bout de la faune hostile de cet épisode. Votre progression sur l'île n'en sera que plus agréable, le tout porté par une animation et une maniabilité irréprochable ainsi qu'une musique entrainante. Cerise sur le gâteau, vous aurez même droit, et dieu que c'est rare dans ce genre de jeu à un monde sous la neige et la glace. Avec ça, si ce jeu d'homme des cavernes n'est pas original, je ne sais plus quoi vous dire. Jettez vous dessus, ainsi que sur son aîné, et ses deux suites. Adventure Island 3 étant le digne successeur de son grand frère, et le 4ème et dernier épisode, apportant quelques touches d'aventure à un style résolument porté sur l'action plateforme. La série ne vas pas s'arrête sur NES, et continuer à vivre des grandes aventures, notamment par le biais de deux suites sur Super Nintendo, toutes aussi recommandables. Une grand opus d'une grande saga donc, qui fait honneur à la NES et qui trouve fort logiquement une place de choix dans le classement du jour.

Numéro 2: Joe & Mac 3: Lost in the Tropics sur Super Nintendo

Comme son nom l'indique, Joe & Mac 3: Lost in the Tropics est... le second volet des aventures de Joe & Mac, nous deux sympathiques hommes des cavernes aux teintes de cheveux très prononcées. Et qui dit Joe & Mac dit jeu jouable à deux, en simultané pour un potentiel de fun décuplé! Vous traverserez donc quelques niveaux qui vont de la jungle tropicale, aux marécages, en passant par, devinez quoi... Un stage dans la neige! Comme quoi tout bon soft mettant en scène un homme des cavernes se doit d'avoir son niveau dans la poudreuse après tout! Pour mieux naviguer entre ces niveaux que vous pourrez parcourir dans l'ordre qu'il vous sied, vous aurez droit à une carte du monde qui offre un tout petit aspect aventure, avec en son centre, un village en guise de hub qui vous enverra à la recherche de 7 pierres precieuses réparties sur l'ensemble du chapelet d'île qui composent le jeu. Pas très difficile, le jeu est par contre très beau, très coloré, avec des sprites assez fins, et proposant quelques beaux effets graphiques. Par ailleurs, la maniabilité est un peu moins hésitante que la concurrence, on glisse moins que d'habitude en compagnie de Joe et de son comparse Mac. Et surtout on se régale de quelques unes de leurs animations hilarantes, comme lors ce que l'on avale un peu de nourriture dont on peut par la suite recracher les os ou les pépins sur ses ennemis. On rigole également devant la possibilité offerte par un mini jeu, qui vous permet de vous marier, fonder une famille et aménager votre petite hutte en conséquence. Si l'on ajoute à cela de magnifiques dinosaures qui ponctuent les stages et apparaissent souvent en guise de boss de niveaux, malgré un certain classissisme dans son exécution et sa relative facilité, nous voilà en face d'un excellent jeu de plateforme dont le développeur Data East peut être fier, et qui a en toute logique connu un certain succès à sa sortie en 1993. Normal me direz-vous puisque ce jeu constitue une suite de qualité au premier Joe & Mac déjà très plaisant, mais aussi au vrai faux second épisode de la série, toujours sur Super Nintendo, Congo's Caper qui nous mettait dans la peau de Congo, un tout jeune et frêle homme des cavernes, tout aussi amusant à manier que ses deux illustres cousins.

Numéro 1: PC Genjin 2, Bonk's Revenge sur PC-Engine

S'il ne devait rester qu'un seul homme des cavernes dans nos coeurs, cela serait naturellement cet adorable petit Bonk, qui par la grâce de son crâne luisant attaque tête la première tous les ennemis qu'il croise. De la longue lignée de jeux qui portent son nom, le 2nd épisode sur PC-Engine, PC Genjin 2, ou Bonk's Revenge chez les anglophones, est sans nul doutes le plus inventif et le plus emblématique de la série. Bienvenue dans un univers déjanté, à tendance tropicale bien sur, qui voit notre héros accomplir des exploits improbables grâce à ses capacités insoupçonnées: remonter le courant d'une cascade, s'appuyer sur des fleurs rebondissantes afin de s'élever vers les cieux, mordre les troncs à pleine dents pour se projeter dans les airs, mais également les falaises de pierre! Le tout dans des niveaux remplis d'ennemis toujours plus loufoques. Tout ce joyeux ménage culmine lors des batailles de boss dont la mise en scène d'introduction mémorable vous ferons y revenir encore et encore. Le jeu est bourré de passages secrets et de niveaux bonus, sans oublier les nombreux items à collecter dans tous les sens, à l'image de ces chaussettes rouge et blanches qui tombent du ciel... Quelques power ups sous forme de gigots vous aideront dans votre périple, vous occtroyant quelques nouveaux pouvoirs temporaires encore plus destructeurs. Un vrai grand jeu de plateforme, splendide, à la maniabilité irréporchable et à la durée de vie exemplaire. Comme mentionné, la liste des titres qui composent la série est longue, et ou que l'on regarde, Bonk, c'est de la bonne! : Depuis l'épisode originel sur PC-Engine, en passant par un 3è épisode presque aussi excellent Bonk's Big Adventure. Mais il faut également faire justice aux excellents titres Super Famicom, Super Bonk et Super Genjin 2, sans oublier les versions Gameboy très agréables à parcourir aussi malgré les limitations de la console. Que dire de plus si ce n'est que la série a également vu le jour sur Amiga et en Arcade et s'est vue dotée de spin-off sous la forme de Shoot them up qui mettent en scène son lointain cousin: Zonk. Bonk est omniprésent dans les années 80 et 90, assumant pleinement et avec succès le rôle de mascotte pour NEC, et fait en toute logique aujourd'hui, office d'homme des cavernes de référence au sein de notre classement du jour.

Vous êtes encore là? Pas encore partis à la plage vêtu de votre plus beau pagne? C'est vrai que certains de ces jeux donnent une furieuse envie d'incarner nos fameux ancêtres et ainsi retarder notre départ en vacances! Si la série des Bonk sort clairement du lot aujourd'hui pour sa qualité, et que l'on ajoute à cela l'excellence de la saga des Adventure Island, on arrive à un constat clair: Le véritable maître du jeu se nomme Hudson Soft. Oui ce développeur fait bien office de référence dès lors que l'on parle pagne ou gourdin! Et ce même si c'est avec plaisir que je me lance encore dans un Joe & Mac, été comme hiver. Il ressort de tous ces titres une atmopshère particulièrement sympathique qui nous pousse à y revenir de temps en temps, pour de courtes parties, toujours dans la joie et la bonne humeur. Quelques autres développeurs se sont bien évidemment essayés à l'exercice, et on peut noter au-delà du Top 5 du jour quelques titres notamment du côté des adaptations en jeu vidéo de la sérié animé The Flintstones, qui a occasionné quelques jeux, moyens pour la plupart, sur Master System, NES, Megadrive ou Super Nintendo, à une période ou la série télé était à la mode.

Pour retrouver d'autres titres de qualité, il faut sans doutes s'éloigner un tout petit peu du cadre strict qui nous voit incarner un homme des cavernes dans un environnement préhistorique, et regarder vers des softs tels que The Legendary Axe, ou Makyo Densetsu en japonais, dont le héros possède tous les attributs d'un parfait habitant de caves préhistoriques mais dont l'action se situe dans un monde résolument fantastique. Voilà toutefois un très beau jeu d'action platforme sur PC-Engine, fort recommendable. C'est également le cas pour l'adorable Tombi!, héros qui est à la croisée des chemins entre un homme du passé et un parfait plagiste. Reconnaissable d'entre mille avec sa chevelure violette, ses aventures sur Playstation sont un incontournable de la plateforme sur la boite grise de Sony. Enfin comment disserter sur un tel sujet et ne pas évoquer E.V.O. Search for Eden, l'ovni publié par Enix, qui va vous faire traverser les différentes périodes de l'évolution qu'a connue notre belle planète bleue, et vous faire vivre le stade ultime de votre aventure vous faisant incarner enfin un homme des cavernes qui vous permattra de vaincre vos plus terribles ennemis. Un véritable incontournable de la console d'une originalité absolument bluffante.

Mais il est grand temps maintenant de vous quitter, l'appel de la plage devient quasiment irrésistible après m'être remémoré autant d'aventures tropicales ici, je vous laisserai donc compléter cette liste au besoin avec vos propres coups de coeur, n'hésitez pas à me parler de vos plus belles collections de matraques!

Et qui sait, à très vite pour un nouveau Top 5, les pieds dans le sable!