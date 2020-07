Tout le monde connait les grandes séries que sont les Dragon Quest, Final Fantasy ou autres Tales of. Mais dans la roue de ces mastodontes, il existe bien entendu un nombre important de séries qui, même si elles n'ont pas connu un succès commercial aussi important, constituent des valeurs refuges, des certitudes pour tout joueur qui a eu le plaisir de s'y plonger. Ne se composant, fort logiquement, que bien souvent d'un nombre plus restreint d'épisodes, ils ont su à leur manière, marquer de leur empreinte le RPG nippon. La série sur laquelle je vais m'attader aujourd'hui est de celle-ci. Il n'aura fallu à Suikoden que deux générations de consoles afin de marquer durablement les esprits. Et il me parait naturel de faire une place à cette poignée de jeux qui arrivent à se démarquer sans peine de la pléthore de RPG qui étaient développés sur la période, et ce pour quelques raisons spécifiques qui me semblent aujourd'hui évidentes, mais qui s'avèrent importante de préciser ici même en introduction.



Car ce qui caractérise l'excellence que porte en elle la série de Konami est de nature diverse, permettant de faire parler toute l'originalité et l'ingéniosité des développeurs à la baguette sur cette saga. Parmi ces thèmes communs, on peut noter la musique de Miki Higashino véritable toile de fond à la série, qui vous entrainera, entre thèmes enchanteurs aux accents orientaux et musiques d'ambiance enjouées. Tirant sa source d'un épais et passionnant livre de contes chinois qui voit une bande de hors la loi s'organiser en véritable petite armée pour défendre la veuve et l'orphelin: "Au bord de l'eau", c'est son titre en France, concentre son action sur cette troupe de 108 personnages. Ils sont logiquement au coeur des Suikoden, puisque chaque épisode cannonique de la saga vous permettra de recruter ces fameuses 108 étoiles du destin afin de vous épauler dans votre défense. Plus intéressant encore, ces différents épisodes prennent vie au sein d'un même univers, et ont lieu géographiquement parlant sur un même continent et ses environs. Certains évènements auront donc des répercussions sur l'histoire que vous vivrez au sein d'autres jeux, et mieux, certains personnages traverserons les différents pays du jeu et se retrouveront au sein de votre équipe d'un jeu à l'autre, formant en substance une épopée géante, fort réjouissante.



Maintenant que nous avons abordé ce qui constitue le tronc commun du folklore de Suikoden, entrons sans plus tarder dans le vif du sujet, et regardons ensemble quels sont les 5 plus grands RPG de la dite série!

Numéro 5: Suikoden Tierkreis sur Nintendo DS



On commence le classement du jour par un titre un peu à part, puisqu'il s'agit du seul ici qui ne fait pas partie de la série principale, mais fait office de spin-off, qui se situe dans une sorte de monde parallèle à l'univers de Suikoden. Cela m'empêche pas, Suikoden Tierkreis sur Nintendo DS, d'être un volet de la saga en version portable tout à fait agréable, et ce malgré quelque concessions faites aux bonnes habitudes de la série. La plus importante qui me vienne à l'esprit est la contraction de son équipe de combat, qui passe de 6 à 4 combattants, ce qui peut sembler limiter les options stratégiques et le soin que l'on peut apporter à affiner ses équipements et préparer ses meilleurs éléments avant de les lancer dans la mélée. Le titre ne souffre cependant pas trop de cette contraction, qui promet tout de même de beau moments lors de vos affrontements contre les forces du "One King", votre principal adversaire dans ce monde alternatif étrange. Un autre écueil qui me parait important de noter, vient de la relative lenteur que le jeu prends pour se mettre en place. Il se dégage une certaine nonchalance de l'ensemble, et l'on se surprend à ronger son frein, souhaitant voir l'intrigue, les personnages, et surtout sa base s'organiser et évoluer autours de ses 108 compagnons de route. En conséquence, une fois que tous ces éléments sont bien en place, on rentre de plein pied dans l'aventure, et celle-ci est fort heureusement largement à la hauteur de ce que propose les meilleurs épisodes de la série. Le soft étant par ailleurs fort joli et bien réalisé, on s'accroche au début, puis on profite pleinement de cette atmosphère lancinante, souvent luxiriante, puisque le théatre d'opération aux accents essentiellement boisés est omniprésent, et toujours plaisant, voire réconfortant. Suikoden Tierkreis constitue au final une très belle expérience, en parfait complément des épisodes cannoniques disponibles sur consoles de salon.

Numéro 4: Suikoden 3 sur Playstation 2



Attaquons sans plus tarder le coeur de la série, et penchons nous sur le cas de Suikoden 3, qui opère avec succès la transition de la série sur Playstation 2. Profitant du bond technologique offert par la machine, le 3ème épisode cannonique de la saga nous propose pour la première fois un environnement tout en 3D, qui pour l'époque a le mérite d'être convaiquant, même si aujourd'hui, l'habillage du jeu pâtit immanquablement dans sa comparaison avec les épisodes en 2D qui ont beaucoup mieux vieilli. On abordera aujourd'hui le titre avec un petit sourire en coin en découvrant, ou redécouvrant, le design quelque peu simpliste, voir artistique tendance cubiste, de nos protagonnistes. Mais fort heureusement, le jeu possède de nombreux atouts, à commencer par cette possibilité d'incarner tour à tour trois héros dont les destins croisés vont culminer en un final haletant, une fois que chacun d'entre eux aura cimenté autour de lui sa troupe de fidèles. Ce final qui vous verra faire cause commune contre le principal antagoniste du jeu, qui se fait une joie, tapi dans l'ombre, de mettre le Nord du continent de Suikoden, les Grassland, à feu et à sang. Cette trame scénaristique offrant une variété de gamplay bienvenue, constitue un petit vent de fraicheur et permet de nous attacher plus facilement à chacun des groupes de personnages. La dernière ligne droite reste elle plus en lien avec les bonnes habitudes de la série, et réserve quelques belles révélations, tout en promettant quelques heures agréables à optimiser sa base et ses troupes. Un quasi sans faute, dont seule la réalisation datée pourra peut-être un peu refroidir les plus exigeants. A noter également la musique de cet épisode qui diffère quelque peu des autres, et pour cause, la bande son est cette fois l'oeuvre de Michiru Yamane. Il en ressort un travail agréable, même si je trouve la compositrice plus percutante dès lors qu'il s'agit d'habiller un projet tel qu'un épisode de la série des Castlevania, qu'ici dans Suikoden 3. En résumé, nous sommes face à un très bon RPG sur la PS2, possédants beaucoup de qualités, et notamment une galerie de personnages très attachante, qui lui vaut sans problème cette quatrième place dans le classement du jour.

Numéro 3: Suikoden sur Playstation



Au coeur de ce Top du jour, on retrouve l'épisode originel, Suikoden premier du nom, un RPG sur lequel Konami semble fonder beaucoup d'espoir à sa sortie en 1995. Il faut dire que le genre commence à avoir le vent en poupe au-delà du Japon, et que chaque développeur cherche à capitaliser sur certains titres de la génération 16 bits dont la renommée commence à intéresser un plus large public, proposant ainsi sur les consoles 32 bits des RPG aux scénarios toujours plus fouillés, aux histoires toujours plus haletantes, et à la réalisation à la hauteur des enjeux présentés au sein de leurs scénarios respectifs. Suikoden est à l'image même de cette ambition puisqu'il est le premier à proposer au joueur d'articuler autour d'un RPG nippon traditionnel, la gestion d'une équipe élargie de 108 protagonnistes, qui permet d'y intégrer quelques nouveautés bienvenue. A commencer par cette agréable sensation de pouvoir recruter n'importe quel personnage qui sort un tant soit peu de l'ordinaire et que l'on croisera au sein des villages que nous traversons, afin de le faire déménager dans votre château, véritable base militaire et petite ville à lui tout seul, qui deviendra fort animé en fin de partie. Ce système permet également d'intégrer des bribes de combats sous forme de tactical RPG, ou plutôt sous forme de wargame, qui verra votre armée affronter les forces ennemies à grand renfort de cavaleries. Mais au milieu de ces scènes parfois grandiloquantes, Suikoden n'oublie pas de nous proposer un scénario certes simple, mais efficace, et surtout très touchant, notre attachement à quelques personnages au centre de l'intrigue s'en retrouvant ainsi renforcé. Certes, le titre connait quelques soucis d'optimisation notamment dans la gestion de son inventaire, jeu PS1 de première génération oblige, mais il n'en demeure pas moins extrêmement attachant et consititue le parfait point de départ de la saga, se faisant fort de mettre en lumière les forces à venir de la série.

Numéro 2: Suikoden 5 sur Playstation 2



Et après le premier épisode de la série, nous voici en compagnie de Suikoden 5, le dernier titre de cette superbe épopée a avoir vu le jour sur console de salon. Irrémédiablement associé à un relatif déclin de ce qu'était le RPG phare de Konami sur la décennie, celui-ci fait un peu figure de mouton noir, et ce malgré des qualités indéniables! Mais alors pourquoi a-t-il été boudé par les amateurs à sa sortie? La faute peut-être à une réalisation un peu trop sage, polissée et fade, qui ne le fait clairement pas sortir du lot face aux mastodontes du genre que sont les Final Fantasy 12, Dragon Quest 8 et autre Persona 3, tous déjà disponsibles sur une console qui arrive alors en fin de cycle. Et pourtant, il serait bien dommage de s'arrêter à cet enrobage quelque peu quelconque, car derrière tout ceci, se cache en réalité un grand RPG. Doté d'une histoire haletante et remplie de rebondissements, Suikoden 5 nous rappelle les plus belles heures de la série, voire les transcende parfois pour notre plus grand plaisir. Jamais les combats à 6 n'auront étés aussi efficaces et agréables, jamais les phases de wargame aussi abouties et épiques. Le casting des 108 étoiles du destin est toujours d'actualité, et il est de qualité, avec en prime quelques têtes bien connues des habitués qui sont autant de madeleine de Proust à dévorer en parcourant le vaste monde de Suikoden 5, car oui, cerise sur le gâteau le jeu est relativement long, sans être ennuyant pour un sou! Ajoutez à cela une bande son de grande qualité et vous l'aurez compris vous tenez ici un épisode exceptionnel, tout à fait recommandable malgré son relatif échec commercial. Un épisode qui plaira a tous les fans de la série sans aucun mal, voir deviendra peut-être leur épisode préféré! Voilà une seconde place largement méritée au sein de ce classement pour un jeu qui ne serait être devancé que par un titre fabuleux à tout point de vue. Et bien sur c'est ce que nous allons voir sans plus tarder!

Numéro 1: Suikoden 2 sur Playstation



Car Suikoden 2 est un RPG fabuleux! Un grand RPG de la PS1, peut-être même le plus grand sous bien des aspects, et dieu sait qu'il y a de quoi faire sur le support entre au hasard...Xenogears et Final Fantasy Tactics. La preuve en est, si vous avez le courage de parcourir mon billet sur les meilleurs RPG de la console, ou le jeu figure naturellement en très bonne place. Et afin d'éviter de me répéter sur ce titre majuscule, je dirais tout simplement que c'est ce RPG que je me prends à relancer plus souvent que tout autre jeu du genre sur la console. Je retrouve toujours avec un plaisir non dissimulé Riou, Nanami et sa bande de fidèles combattants qui les accompagne. Je me questionne toujours sur les réélles motivations de Jowy qui lui font prendre un autre chemin que celui de son ami d'enfance, et je m'émerveille devant la classe de Clive ou la force brute de Georg et Pesmerga. J'ai toujours un frisson lors ce que je vois enfin Luca Blight tomber sous une pluie de flèches, et un sourire en coin quand je retrouve une vieille connaissance du 1er épisode en la personne de Neclord, que j'affronte ici sur une musique absolument épique. J'intègre avec plaisir à mon équipe de guerriers, le héros du 1er volet, et je suis toujours ravi d'écouter Shu & Apple déployer leur stratégie militaire avec talent. Vous l'avez compris, au-delà d'une réalisation spendide et qui resiste magnifiquement au poids des années, d'une musique touchante, et d'une histoire exceptionelle marquée par quelques rebondissements très bien ammenés, Suikoden 2 est avant tout l'histoire de la naissance d'une tribu. Un clan qui se forme sous vos yeux et dont chaque élément à son importance, chaque membre de cette collectivité étant mis en avant dans le jeu de manière élégante. En cela, il est le volet de la série qui se rapproche le plus du roman dont il tire sa source, "Au Bord de l'Eau", tout en réussissant au passage à trouver le parfait équilibre dans ses phases de jeu et son ambiance, afin d'en faire non pas un RPG, mais un jeu vidéo de légende.

Voici ce qui constitue à mes yeux le meilleur de la saga des Suikoden, ces quelques jeux qui en ont fait une série qui compte, et dont les amateurs de RPG gardent souvent, à juste titre, un souvenir ému. On ne peut que regretter le déclin de celle-ci après une pourtant excellent 5ème épisode sur console de salon, suivi de la décision de Konami d'interrompre la série depuis maintenant plus d'une décennie. Et l'on se prend à rêver de ce que pourrait être un Suikoden 6 sur les plateformes modernes. Mais malgré quelques rumeurs autour de la sortie d'une éventuelle suite, les chances de voir un jour nos 108 héros de la destinée à nouveau réunis semblent bien minces. Tout ceci est fort dommage, car il est difficile aujourd'hui de trouver un titre comparable à ce que Suikoden pouvait offrir aux férus de RPG, ce subtil mélange de petites histoires entremélées à la grande, donnant au monde une substance toujours éloquente. Tout juste trouverons nous par bribes des éléments qui nous raccrochent à ces jeux dans des séries telles que Fire Emblem ou Trails of Cold Steel, des titres qui ont évidemment beaucoup d'autres mérites par ailleurs, mais qui ont su également reprendre avec succès quelques éléments du mythe créé par Konami.

Comment de pas conclure ce billet par les quelques laissés pour compte, à commencer par l'épisode cannonique passé sous silence: Suikoden 4, sans doutes le plus inégal du lot, et qui, s'il semble proposer un contexte original, fortement axé sur les batailles maritimes, n'exploite pas assez son potentiel et se contente d'expédier un scénario prometteur, reléguant ainsi les personnages, habituellement le point fort de la série, bien trop souvent aux rangs de simples faire-valoir. Si l'on ajoute à cela un système de combat mal optimisé, on comprends que Suikoden 4 ne figure pas dans le classement du jour. Les autres épisodes sont eux plus difficiles à hiérarchiser car ils ne sont pas des RPG au sens traditionel du terme. Et ce malgré un Suikoden Tactics qui peut s'en rapprocher, et qui comme son nom l'indique demeure un Tactical RPG sympatique, auquel il manque clairement de profondeur et d'une histoire convaincante. On aurait pu évoquer plus largement aujourd'hui le cas de Suikogaiden volume 1 & 2, deux sympathiques visual novel qui tentent de faire le lien entre les éléments scénaristiques de Suikoden 2 et Suikoden 3, avec un certain succès. Une manière agréable de prolonger son immersion dans l'Univers Suikoden. Sans doutes plus convaincante, à mes yeux en tous cas, que cette relecture de certains évènements des premiers jeux de la série qui sont un prétexte pour Konami d'essayer de nous vendre un...jeu de cartes, fort anecdotique, le bien nommé Suikoden Card Stories.

En espérant que ce billet vous aura donné envie de lancer ou relancer un titre portant le nom de Suikoden, ou tout du moins vous remémorer vos plus beaux souvenirs en compagnie de ces RPG si particuliers. N'hésitez pas à les partager ici-même.

Et à très vite pour un nouveau Top 5!