Parlons un peu de la Megadrive et de son fameux "blast processing", comme a aimé le marteler Sega of America dans toutes ses campagnes de publicité de l'époque! La 16 bits de Sega dès sa sortie fin 1988, annonce qu'elle en à clairement dans le ventre! Mais elle doit surtout prouver à la face du monde que le constructeur et maîte incontesté des salles d'Arcade est aussi un orfèvre en matière de consoles de salon. Cela sera chose faite dès le démarrage en trombe de l'élégante boite noire qui retranscrit dans un premier temps et sans trop de peine tous les gros titres de l'Arcade sans effort apparent. La seconde vague de titres vera arriver le super Sonic et fera comprendre au monde entier qu'en plus d'être capable de conversions réussies, elle peut également proposer des titres originaux et toujours plus impressionnants. Le hérisson bleu va en quelques sortes, ouvrir la porte auprès des équipes de Sega et des éditeurs tiers à des propositions plus audacieuses. Ces derniers commencent à regarder la Megadrive avec intérêt, et le but évident devient alors d'impressionner les foules tout en proposant un univers souvent plus mature et tranchant que sa grande rivale de chez Nintendo, faite avant tout de rondeurs et de couleurs.

La dernière fournée de jeux sur la machine va ainsi acceuillir des titres d'une qualité technique à peine inimaginable deux ou trois années auparavant, et confirmer avec éclat que la 16 bits de Sega est une grande dame. Dans les pas du bulldozer Sega, les grands éditeurs que sont Capcom, Treasure ou Konami vont se surpasser afin d'offrir à la Megadrive une dernière salve de titres à la technique irréprochable. Prenons quelques instants ensemble pour nous remémorer ces quelques pépites qui ont poussé la console dans ses derniers retranchements, finissant de lui apporter une ludothèque de grande qualité et la faisant entrer à jamais dans la légende. Voici le Top 5 des jeux à la technique irréprochable sur la Megadrive de Sega!

Numéro 5: The Adventures of Batman & Robin



Quoi de mieux pour débuter ce classement qu'un bon vieux beat them'all sur la base de la license Batman? Fin 1994, Sega édite sur une Megadrive qui vit ses derniers instants un titre dont on pense qu'il reprend la plupart des éléments de la version Super Nintendo, à savoir un jeu de plateforme très joliment réalisé, avec une ambiance qui rappelle avec succès la série animée, et qui vous permet d'incarner un Batman pour une expérience fort plaisante, digne des plus grands jeux du genre sur la 16 bits de Nintendo. Et pour cause, Konami est à la baguette, et comme chacun le sait, dans les années 1990, l'éditeur possède la formule de la potion magique. C'est donc un Sega plein de malice et de suprise, qui propose un jeu, sur la base de la même license mais développé par un studio quasi inconnu :Clokwork Tortoise. Et la, c'est la claque! On se retrouve en face d'un beat them'all ultra nerveux, aux forts accents de shoot them'up, qui a défaut de vous prendre par la main vous en jette littéralement plein la figure! Ennemis qui débarquent de toutes les directions, et tirent à tout va. Effets de distortion à gogo, éléments en 3D, reproduction du fameux Mode 7 de la Super Nintendo comme si de rien n'était, tout cela sans le moindre ralentissement, et avec deux joueurs à l'écran s'il vous plait. Un tel déferlement technique qui paradoxalement rend le soft quasi injouable, tellement celui-ci vous demande une attention et une adresse de tous les instants! Je m'incline humblement devant celui qui me certifie avoir terminé ce titre, véritable défouloir et vitrine technique de la console, pour le plus grand bonheur de nos yeux mais surtout le malheur de nos mains et notre égo. Frottez vous à ce jeu de dingue et faites vous une raison, The Adventure of Batman & Robin doit faire partie de ce classement quitte à vous faire rager encore et encore!

Numéro 4: Ranger X

Ranger X , voici un nom bien mystérieux pour un jeu assez original qui cherche à se rapprocher des Cybernator ou autres Front Mission: Gun Hazard sur Super Nintendo, en proposant une idée toutefois assez originale puisque votre robot armé jusqu'au dents sera équippé qui plus est d'une sorte de moto qu'il peut alternativement chevaucher ou abandonner à son sort afin de faire parler la poudre dans les airs. Une approche qui va permettre de nous immerger dans un soft d'action trépidant, avec des ennemis arrivant par la terre et par les airs, vous harcelant sans relâche et vous obligeant à canarder à tout va sur et au-dessus de votre moto qui se fera un plaisir de vous assister au mieux. Vous l'aurez compris, tous ces éléments animés à l'écran forment un ensemble extrêmement plaisant à regarder, qui alliant cela avec une animation sans faille, une musique impressionnante qui pétarade dans tous les sens, et une patte graphique du plus bel effet digne des plus belles séries animée de mecha, propose un cocktail détonnant. GAU Entertainment, avant de sortir de l'ombre en se faisant, grâce à un clône de Zelda: A Link to the past plus que réussi, une place au Soleil, nous montre l'étendue de son talent en développant sur Megadrive et ce dès 1993, ce titre très impressionnant dont le seul défaut est peut-être de souffrir de son gameplay trop original pour être irréprochable. En attendant, quel prouesse technique proposée ici, un vrai feu d'artifice d'une nervosité rarement vue à cette époque et que seul la Megadrive est capable de proposer, quand la Super Nintendo peine à proposer un shoot them'up avec une fluidité seulement acceptable. Essayez de vous procurer ce Ranger X (Ex-Ranza au Japon) malheureusement trop méconnu, le soft ayant eu pas mal de difficulté à trouver son public à sa sortie. Cependant, le titre a acquis depuis, et sans aucun doute à juste titre, un status de jeu culte.

Numéro 3: Panorama Cotton

Seul jeu de la liste malheureusement cantonné à une sortie officielle au Japon, Panorama Cotton est le 3ème opus d'une série de shoot them'up alors tout en 2D qui a fait la gloire de la Pc-Engine et de la Super Famicom, plaçant le développeur Success sur les rails de la réussite, et en fait une référence des jeux à l'esprit kawai dont le plus célèbre représentant est sans doutes la série des Puyo Puyo. Mais ce style assumé n'empêche pas les prises de risques techniques. Cela sera chose faite avec ce Panorama Cotton qui propose une réalisation tout en effets de scaling et éléments 3D colorés du plus bel effet. Le jeu contraste en cela radicalement avec la star technique de l'année sur Megadrive tout en 3D, Virtua Racing que j'ai honnêtement du mal à trouver aussi charmant, mais que je me dois de citer dans ce billet tout de même tellement il se démarque des autres production de la console. Mais revenons à Panorama Cotton afin d'admirer pour commencer, la superbe introduction animée, avant de nous lancer dans un de ces rail shooter qui fait défiler à vive allure et sans sourciller notre sorcière d'héroine. La variété des stages et d'agencements de décors, parfois en 3D, parfois en scaling avec un fond superbe sur plusieurs plans en mets plein la vue! Et on est rapidement envouté par ce titre, les musiques n'étant pas en reste et nous aidant à trouver le rythme afin de traverser ces niveaux renversants. Amateurs de shoot them'up dynamique avec les ennemis qui vous arrivent en pleine tête à toutes vitesse, ne cherchez pas plus loin, ne tournez pas votre regard vers la plus que moyenne conversion de Space Harrier sur Megadrive et réservez toute votre attention à Panorama Cotton, la prouesse kawai de Success, et véritable maître du scaling de la console! Son seul défaut? Il vous faudra vendre un rein pour vous le procurer dans sa version officielle...

Numéro 2: Contra: Hard Corps



L'été 1994 est décidément l'été de la consécration technique pour la Megadrive. Puisque c'est au tour d'un Konami, déjà bien entrainé avec un Castlevnia: The New Genertion paru plus tôt dans l'année, et à la réalisation parfois inégale mais néanmoins par endroits impressionnante, d'ajouter sa pierre à l'édifice. Pour se faire, l'éditeur va porter sa license Contra (Probotector pour nous, pauvres Européens) sur la 16 bits de Sega. Et pour quel résultat! On en prends vraiment plein les yeux et plein les oreilles, en permanence! Dès les premiers instants du jeu, et une arrivée de nos héros tambour battant dans le coeur de l'action, ça tire et explose de partout. On est harcelé par des araignées mécaniques géantes qui sont projetées sur des immeubles qui s'effondrent, et nous donnent accès à un premier boss dont le sprite ne fait pas moins que la quasi totalité de l'écran. Un pur délire servi par une avalanche d'effets graphiques démentiels et une animation à la nervosité impressionnante. Et on est loin d'avoir tout vu: Les stages et les boss s'enchainent et sont tous plus fous les uns que les autres: effets de distorsion, et de transparence à gogo, défilement du scrolling et parallax à haute vitesse, le délire est total et se termine en apothéose, dans une gigantesque explosion naturellement. On sent que Konami a tout donné sur ce titre, qui pousse encore le bouchon un peu plus loin que là ou Contra Spirits/Super Probotector l'avait laissé sur Super Nintendo. Non content d'être une véritable vitrine technique du savoir faire du développeur et une preuve indéniable des grandes capacités de la Megadrive, Contra: Hard Corps est avant tout un excellent jeu d'action, digne des plus grands hits du genre. Un titre d'exception donc, qui n'a que le défaut habituel des jeux de cette liste, à savoir proposer aujourd'hui un tarif à l'achat absolument prohibitif surtout dans sa version japonaise à laquelle vous devez apporter toute votre attention...décidemment les beaux jeux coûtent cher sur Megadrive...

Numéro 1: Alien Soldier



On a évoqué jusqu'à présent des jeux qui mettent en avant des ennemis et surtout des boss impressionants, dont les apparitions sont autant de moments forts sur la console de Sega. Mais nous n'avons pas encore évoqué le maître absolu en la matière, à savoir le plus beau et le plus grand time attack de boss de l'Histoire du jeu vidéo! Je veux bien entendu parler du sublimissime joyaux sur la couronne du développeur Treasure, le bien nommé Alien Soldier. Oui, on a évoqué de bons jeux, de très bons, voire d'excellents jeux, mais nous n'avons pas encore parlé de celui qui les transcende tous sur cette génération, et ce, même malheureusement...pour sa côte actuelle sur le marché de l'occasion. A mon plus grand regret tellement tout le monde se doit de découvrir cette merveille! Il faut voir les boss s'enchainer les uns après les autres, tous plus gigantesques que les précédents, et vous attaquant sans relâche, de toute part! Vous êtes loin d'être démuni pour les affronter et votre arsenal est à la hauteur de la tâche qui vous attends. Sans compter sur la capacité de votre héros à esquiver avec classe les attaques les plus mortelles de ces superbes adversaires. Cela offre au titre un gameplay particulièrement nerveux et exigeant qu'il vous faudra maitriser sur le bout des doigts pour vaincre. Mais une fois ces bases acquises, quel incroyables sensations procurées par Alien Soldier: voir votre personnage se mouvoir et attaquer de toute part ces énormes boss procure des sensations totalement hors du commun sur une console 16 bits. Une technique irréprochable au service d'un gameplay diabolique: oui Alien Solider est bien le pari le plus fou à avoir vu le jour sur la console de Sega. A tester d'urgence pour constater ce que la belle Megadrive à dans le ventre!

Difficile de faire un choix objectif sur le thème qui nous intéresse aujourd'hui, il est vrai que les développeurs se sont dépassés sur la console lors des dernières années de son exploitation, et les exemples de jeux qui impressionnent ne manquent pas. En apportant ici un jugement subjectif sur la chose, j'oublie sans aucun doutes de parler plus longuement de certains titres comme Vectorman et sa suite, Sonic & Knuckles, Thunderforce 4 ou Gunstar Heroes. Sans oublier l'inimitable Virtua Racing déjà évoqué plus haut. Chacun de ces titres méritent peut-être tout autant de figurer sur ce classement pour une bonne raison: Ils n'ont pas d'équivalent sur les consoles concurrentes de l'époque. Et à raison, car ils tirent partie du cadencement particulier du processeur de la console pour en tirer toute sa moëlle. Shoot them'up et jeux d'action de type run and gun sont bien les genres roi sur la 16bits de Sega!

Impossible de passer par ailleurs sous silence un constat malheureux quand l'on considère les titres faisant partie de ce Top 5: leur prix sur le marché de l'occasion. Problème majeur qui empêchera sans doutes beaucoup de joueurs passionnés de pouvoir tester ces softs dans des conditions idéales. C'est fort dommage, mais vu la qualité de ces titres, il me parait indispensable de les essayer par tous les moyens afin de constater que la Megadrive en avait clairement dans le ventre! Et tant pis si les ventes confidentielles de certains de ces jeux sortis en fin de vie de la console nous ammènent à ce constat aujourd'hui, car ces jeux n'ont bien souvent pas pris une ride et restent ce qui se fait de mieux sur 16 bits, offrant une magnifique 2D, une animation souvent délirante et ultra rapide pour des instants de gameplay inoubliables. Une manière de vérifier le célèbre dicton: Sega c'est plus fort que toi!



Et de votre côté, quel est le jeu de la console qui vous a le plus marqué par sa technique hors du commun?

A très vite je l'espère pour un nouveau classement à la plume irréprochable!