Le Comptoir du Jeu Vidéo revient sur un monument du monde vidéoludique : The Legend of Zelda Link's Awakening !

Au programme de cette vidéo, je vous propose le unboxing du collector du remake Nintendo Switch et du petit Amiibo Link tout mignon.

Ensuite, je voulais rendre justice au jeu d'origine sur Game Boy et vous ai donc concocté un petit retour illustré sur les origines rocambolesques du titre, les secrets des coulisses et les développeurs qui se cachent derrière The Legend of Zelda Link's Awakening.

J'ai pris beaucoup de soin et mis beaucoup de passion dans cette partie et j'espère qu'elle vous plaira !

Enfin, en dessert, je vous propose mon verdict sur le remake Nintendo Switch de The Legend of Zelda Link's Awakening avec une petite session de gameplay et quelques réflexion sur notre média préféré au passage:)

