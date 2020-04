The Unit Show vous fait gagner une CARTE PSN de 20¤ soit deux gagnant en vous rendant dans la section commentaire de la video sur youtube



Ce confinement me laisse du temps pour faire des jeux que je n'ai pas eu le temps de faire et la je suis tombé sur un jeu venu du ciel... Les Simpson Le Jeu Comment décrire cette épisode vidéoludique qui ma complètement tordu de rire Les dialogues, l'histoire, les défis des chapitres, les références font de cette opus une pépite, qui pour moi est passé totalement inaperçu... De surcroit c'est un jeu EA de 2008 bordel Le gros point négatif du jeu se sont les collectibles



DECOR : Springfield en Open World avec les différents lieu connu c'est un régal. On à aussi tout plein de niveau qui font référence à tout les genres du jeux vidéo !



JOUABILITE : Pas des plus compliqué et pas des meilleures mais ce laisse joué grâce son histoire !



SCENARIO : On à la carrément un scénario qui est totalement fidèle à l'humour made in Simpson ! Bravo au scénariste j'ai jamais autant rigoler devant un jeu vidéo !



OST : Fantastique et qui colle totalement à l'univers



FINAL : Putain si un jour on m'aurai dit que j'aurai "kiffé" un cartoon made in USA en jeux vidéo j'aurai couru a oil-pé dans la rue ! Les Simpson le jeu restera à jamais gravé dans ma mémoire pour son originalité scénaristique et son humour de barjo Bravo à l'équipe derrière ce jeu qui à fait un revival des années 90









Voir aussi Jeux : Les Simpson : le Jeu