La persévérance, la force sont d'excellente alliée et EA en à bien pris conscience ! On à enfin une license Star Wars qui donne vraiment envie apres tant d'année de galere et tout ca avant les 4 ans qu'il reste à EA, avant que Disney ne récupere les droits... Une sacré ironie du sort Le jeu m'a fait voyager à travers ses belles contrées et ses conflits envoutant ! L'histoire de Kal Kestis est bien meilleure que toute celle raconté avec les dernier films sorties ! Vivement la série Obi Wan au passage ( Le meilleur Jedi ) !





DECOR : On est dans Star Wars ! Oui Monsieur ! C'est beau, intriguant et maitrisé !



JOUABILITE : Une touche de bloodborne et le tour est joué !



SCENARIO : Un des derniers Padawan qui à une vrai quetes à faire ! Et cette fin non mais j'en suis encore choqué... Des fucking frissons



OST : Un putain de régale les gars cette originale soundtrack ! Il n'est meme pas sortie... Comme dirai Nacer "Je comprend ba"



FINAL : Star Wars Jedi Fallen Order ma redonné espoir pour la franchise ! Le jeu ma mis au sol... Respawn n'a pas blagué du tout entre un melange de Uncharted et de Dark Soul Le heros Cal est tout simplement parfait et pour finir je le recommande fortement au fan décu qui n'ont pas touché un jeu Star Wars depuis plus d'une décennie Que la force soit avec vous...

