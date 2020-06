Si vous avez déjà lu ce blog, ou que vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je suis un collectionneur de consoles et de jeux vidéo. Et comme je l'ai déjà indiqué, j'aime également beaucoup regarder les collections des autres. En particulier lorsqu'elles sont impressionnantes.

Après la collection de l'australien Joel Hopkins dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises par le passé, il est cette fois question d'une collection japonais, hallucinante elle aussi, mais d'une autre manière.

Dans le cadre de son émission Collector's Quest, Florent Gorges s'est rendu dans la banlieue de Tokyo afin de rencontrer monsieur Fujita, "superplayer" et accessoirement collectionneur de son état (si vous regardez la vidéo, pensez à activer manuellement les sous-titres). Et si cette collection mérite que l'on s'attarde dessus, c'est tout simplement parce qu'elle a littéralement envahi l'environnement de son propriétaire. De l'entrée de son appartement à sa cuisine, les jeux vidéo toutes générations et plates-formes confondues sont absolument partout.

Monsieur Fujita en est arrivé à un tel point qu'il est désormais plus facile pour lui de racheter un jeu qu'il a déjà et auquel il a envie de jouer, plutôt que de le chercher dans sa collection. Trouver un jeu peut en effet lui demander plusieurs jours, les étagères remplies de jeu couvrant plusieurs épaisseurs.

D'après les informations relayées par Florent Gorges dans la vidéo, cette collection comprend plusieurs dizaines de milliers de jeux. Et tout n'est pas disposé dans l'appartement vu ici. Le collectionneur explique en effet de disposer d'un local et d'un autre appartement eux aussi remplis de jeux.

Florent Gorges et compagnie n'en ont à ce propos pas fini avec la collection de monsieur Fujita. En effet, l'épisode se termine sur une sorte de cliffhanger qui pousse à croire que cette dernière continuera prochainement de nous étonner.

Que vous inspire la collection de monsieur Fujita ? Si vous en aviez les moyens, laisseriez-vous votre collection envahir votre lieu de vie de la sorte ? Quelles limites vous imposez-vous ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires ci-dessous.