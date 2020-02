Punch Out est une licence que j’adore, j’ai fini à plusieurs reprises, tout les opus sortit sur console Nintendo. Alors quelle surprise de voir qu’un clone était disponible en réalité virtuelle, j’ai évidement sauté de joie !

Knockout League est clairement un Punch Out Like, jusque dans l’adn du jeu, on y incarne donc un avatar virtuel qu’on va devoir baptiser, et qui après quelques rudiments qu’on nous présente sous forme d’entrainement, va devoir participer à divers circuits, jusqu’à défier le champion en titre pour le devenir à son tour.

Si ce descriptif vous rappelle quelque chose, c’est normal, là aussi on sent l’inspiration énorme de Punch Out, même musicalement c’est très très proche, le design des boxeurs est lui aussi très recherché et n’a rien à envier à celui des boxeurs vus dans la série de Nintendo.

Mais là ou Knockout League fait fort, c’est au niveau du gameplay, avec un tracking exemplaire, et un gameplay parfaitement rodé, le jeu procure d’excellentes sensations Moves en main, on s’y croit, et physiquement, le jeu est une véritable épreuve. Le jeu demande un gros investissement physique, pour frapper, esquiver et j’en passe, et après une session de 20 min, je vous garantis que vous aller sentir la sueur couler le long de votre front.

Le jeu à de plus le bon goût de proposer un mode entrainement avec des minis jeux très sympathiques, un compteur de calories perdues, et une bonne durée de vie. Personnellement je préfère largement ce Knockout League à Creed sur le même support, plus aboutis, plus jouable et bien plus fun, le titre de Grab Games est une valeur sûre, surtout chez les fans de Punch Out.

Du coup est ce que je recommande Knockout League ? Oui absolument, c’est un jeu tout public, vous ne subirez aucuns motion sickness, le tracking est excellent, pensez surtout à bien attacher vos Moves et à libérer de l’espace autour de vous. Et si vous vous en sentez capable, laissez parler le Makunouchi Ippo qui sommeille en vous !