Nintendo lance sans far ni paillettes deux éditions cloud des hits Control et Hitman 3 en occident. Une divine surprise alors que le service de jeu à distance n’était jusqu’ici réservé qu’à son marché domestique. Pour autant, Daniel Ahmad, fin analyste chez Niko Partners n’entrevoit pas d’extension cloud à l’ensemble du catalogue de jeux du constructeur. Mais elle préfigure des futures ambitions de Nintendo dans ce domaine.

Moins disant sur le plan technique, certains titres triple A – gourmands en ressource hardware - sont refusés à la Switch alors que celle-ci bat des records de vente dans le monde. Une asymétrie que l’état-major du géant nippon ne pouvait plus longtemps ignorer. Ce qui n’a pas échappé à certains analystes. « Nous jugeons cette stratégie comme un moyen pour Nintendo d’étendre l’écosystème de sa console phare en l’ouvrant à des expériences interactives qui lui sont nativement interdites » , résume Daniel Ahmad.

Les dispositions du jeu en nuage semblent donc être envisagées par Nintendo comme un palliatif technique à sa politique hardware qui par essence renonce à la course à l’armement technologique. D’autant que la configuration inédite de la console vedette du japonais, synthétisant dans un seul et même format deux marchés opposés (celui du jeu en situation de mobilité et du jeu sédentarisé), offre « une expérience transparente et sans compromis » , contrairement au PC et consoles concurrentes.

En effet, grâce à cette polyvalence, « les joueurs utilisent la même plate-forme pour jouer en cloud gaming depuis le téléviseur ou en déplacement » , contrairement aux rivaux de Nintendo où « le jeu en situation de mobilité contraint de passer à un smartphone doté d’un écran réduit aux commandes tactiles ».

Au-delà du secteur vidéoludique, le fabricant associé à la société Ubitus caresse d’autres ambitions, selon l’analyste. Mais elles restent à ce stade encore hésitantes à l'image du service Quality of Life, projet différé ad vitam aeternam. Toutefois, ce dernier anticipe préalablement l’intégration du cloud gaming comme service de « téléchargement de démos à tester instantanément sans avoir à les télécharger ». L'adoption par palier de cette haute technologie avant un déploiement mondial et exclusif lestée ou non d’une future console de salon, conditionnera l’avenir de Nintendo comme acteur majeur de cette industrie.