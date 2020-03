Magic Leap Inc, la start up spécialisée dans la technologie AR qui a cristallisé tous les espoirs et interrogations est désormais à vendre ! Ou presque…

Toutes les options sont sur la table d’après une source bien informée de l’agence financière Bloomberg. De la formation d’un « partenariat stratégique » à la vente d’une participation importante avant « une éventuelle cotation en bourse » , cette pépite autoproclamée pourrait rapporter 10 milliards de dollars à son futur chevalier blanc. Seraient séduits par cette aventure, Facebook et le géant médical Johnson & Johnson.

Le numéro un mondial des réseaux sociaux, lancé dans la réalité virtuelle avec le casque Occulus Rift, se risque à investir dans ce créneau appelé à grossir d’ici quelques années selon un consensus d’analystes. C’est pourquoi une première rencontre entre Facebook et Magic Leap avait été organisée, sans résultats. Les négociations auraient échoué sur l’autel de la valorisation de Magic Leap, jugée excessive car les perspectives de rentabilité sont estimées lointaines. Depuis, la société de Mark Z. fait cavalier seul, quand d’autres comme Microsoft (Hololens) ou encore Apple lui emboîte le pas à échéance diverse.

Grâce aux belles promesses de ses fondateurs, Magic Leap a levé plus de 2,5 milliards de dollars auprès d’investisseurs puissants tels que Google, NTT Docomo et Alibaba notamment. Faisant d’elle la start up la mieux entourée avec une valorisation estimée entre 6 et 8 milliards de dollars. Cette promesse justement est au centre d’une controverse industrielle qui entache sa capacité à matérialiser les espoirs fous placés en elle. Sa culture du secret démesurée, son goût prononcé pour l’exagération ont jeté le doute sur le bien fondé des lunettes AR produit par la firme et censé provoquer le même impact sociétal que la télévision et le téléphone mobile en leur temps.

La commercialisation de son dispositif de réalité augmentée au prix prohibitif de 2300$ auprès du grand public s’est avérée désastreuse (6000 pièces vendues en six mois contre un million attendu la première année de lancement puis objectif rabaissé à 100 000 exemplaires...). Si bien qu’un recentrage à destination des professionnels a été décidé par les dirigeants. Cette déconvenue spectaculaire eu égard à la confiance exagérée placée en elle a créé beaucoup de désordre interne. Plusieurs anciens employés issues d’un plan de licenciement massif ont attaqué en justice Magic Leap, tandis que son directeur financier a démissionné fin 2019.