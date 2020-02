En dépit de vents médiatiques contraires, Stadia avance. Les signatures d’exclusivités s’enchaînent, consolidant chaque jour un peu plus le ferme engagement de Google dans la technologie du cloud gaming. Dernier coup d’éclat en date, le partenariat stratégique pluriannuel contracté avec l’ogre Activision Blizzard.

En plus du jeu en nuage, le phénomène eSport couvre également cette alliance de raison. Youtube, chahuté par le réseau Twitch d’Amazon, deviendra ainsi le seul fournisseur mondial de contenu vidéo couvrant en direct l’ensemble des compétitions eSport organisées par l’éditeur américain. Elles sont indexées aux franchises vedettes du numéro un mondial de l’édition : Call of Duty, Overwatch, World of Warcraft pour ne citer qu’elles.

L’autre versant exclusif de l’accord, le jeu en nuage, bonifiera le confort et l’expérience de jeu des joueurs. Grâce à ce traitement de faveur, ces derniers profiteront d’une qualité de service réseau optimale (faible latence…). Des outils d’intelligence artificielle de pointe seront utilisés afin de proposer des recommandations personnalisées et des expériences de jeu différenciées.

« Ce partenariat démontre notre engagement à proposer un support de diffusion de classe mondiale pour les jeux » , glisse Ryan Wyatt, responsable jeu sur Youtube. Son homologue du département Google Cloud n’en dit pas moins : « Nous sommes enchantés (…) d’aider à promouvoir l’un des plus grands et des plus renommés éditeur de jeux vidéo au monde ».

Twitch accuse un nouveau coup dur, après que Microsoft lui ait arraché deux influenceurs connus outre-Atlantique. Mais c’est véritablement l’accord d’exclusivité qui représente « un pas important en terme de construction de portefeuille de contenus » , souligne fort justement le responsable de StreamElements, une société de production spécialisée dans le streaming.