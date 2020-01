Un petit article sur la Switch qui se révèle être une excellente plate-forme d'émulation pour le rétrogaming.

En effet, cette petite console basée sur le même processeur que la Nvidia Shield (Tegra X1 avec 4 coeurs à 2 ghz) est suffisamment puissante pour faire tourner de nombreux émulateurs sous Rétroarch, tous les classiques 8-16 bits évidemment, les jeux d'arcade, mais aussi les générations d'après comme la Playstation (PSX) et la N64 et même la Playstation Portable (PSP) et la Dreamcast de fort belle manière comme on peut le voir ci-dessous.

Egalement, les émulateurs Switch bénéficient directement du concept de la console. C'est à la fois une plate-forme d'émulation intéressante sur la TV avec le jeu sur grand écran et toutes les possibilités d'augmentation de résolutions ou de lissage dans les émulateurs, et une console portable avec laquelle on peut transporter tous ses jeux rétros préférés. Certains jeux rétros, notamment ceux de consoles portables (Neo-Geo pocket, Game gear, Lynx ...) gagneront à être joués sur le petit écran, leur résolution étant trop faible pour la TV même avec les lissages. Pour d'autres jeux, on pourra leur appliquer une cure de jouvence sur l'écran TV en augmentant leur résolution et en appliquant des filtres. C'est le cas pour la Dreamcast ou la Playstation portable qui rendent également bien sur grand écran.

Pour la compatibilité, la plupart des émulateurs permettent de jouer avec l'ensemble de la logithèque des machines. Pour la Dreamcast et la PSP, c'est un peu moins vrai mais on reste quand même sur une compatibilité que j'estimerais à 80%.

Pour montrer comment les jeux tournent sur Switch, je propose quelques vidéos ci-après en mode dock et aussi en mode portable :

Dreamcast, PSP sur la TV (Switch en mode dock TV) :

Dreamcast, PSP et PSX en mode portable :