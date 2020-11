L'ARCADE DANS TOUTE SA SPLENDEUR !

Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose mon test de DIRT 5 sur PC avec des conditions de performances au-delà des Xbox Series X et Playstation 5 puisqu'il est propulsé par un i7 10700k, 32 Go de DDR4 3200Mhz et une RTX 3080 Aorus Master ! Cela dit les trois versions sont très proches je vous rassure et ce test est représentatif des 3 meilleures versions.

Une fois le jeu reçu et installé j'ai voulu prendre le temps de le faire correctement et ça tombe bien vu que maintenant les consoles Next Gen sont de sorties, cela vous permettra d'avoir une bonne idée sur ce jeu avant un éventuel achat ;-)

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/CX-KHIOhAoo

Test du jeu sous toutes ses coutures :

N'hésitez pas à partager la vidéo un max, donner votre avis dans les commentaires, récompenser avec un pouce bleu, pourquoi partager vos jeux du même style afin d'en découvrir d'autres ou vous abonner si vous aimez 🙏

Bon visionnage !





