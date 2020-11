UN ECRAN LCD SUR UNE NVIDIA RTX 3080 ? CHECK !!!

Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je aux anges car j'ai enfin pu me commander et recevoir une RTX 3080 ! En plus, il ne s'agit pas de n'importe quel modèle, c'est la Aorus Master qui est très atypique avec en prime un écran LCD super fun intégré. A quoi ressemble-t-elle ? Est-elle grande, grosse, puissante, ... ? Qu'a-t-elle en plus qu'une Founder Edition ? ... Toutes les réponses sont dans la vidéo !

Je précise que je ne suis PAS pro Nvidia au contraire, je parle même des nouvelles AMD qui vont arriver pour les personnes qui ne savent pas encore vers quelle carte se diriger ;-)

En prime, comme l'upgrade de mon PC n'est pas terminé, les tests ont été faits avec un i7 6700 non "overclocké", 16 Go DDR4 2666Mhz et une carte mère Asus Z170 Pro Gamiing qui ont tous déjà 5 ans ! Je ne suis clairement pas dans les conditions optimales pour en profiter pleinement et cela vous donnera une idée de ce que cela donne déjà, avec donc en théorie du Bottleneck dont je parle également dans la vidéo.

Du coup avec le reste du matériel qui devrait arriver plus tard, les performances vont encore grimper. Confirmation prochainement comme les pièces commandées devraient au plus tard arriver dans quelques jours !

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/hS7SKyTcOmI

Toutes les infos, unboxing, montage, photos, avantages, inconvénients, ... en vidéo :

