Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose la découverte et mes impressions sur le jeu DESTROY ALL HUMANS! Le REMAKE. Un jeu à la base sorti sur Playstation 2 et Xbox Classic et qui revient ici totalement refait pour faire honneur aux machines récentes càd la Playstation 4, la Xbox One et le PC ! On va pouvoir reprendre les commandes de CRYPTOSPORIDIUM 137, un des clones extraterrestres, chargé de sauver son double CRYPTOSPORIDIUM 136 capturé par les humains et leur faire payer cet affront tout en collectant leur ADN pour sauver sa race. En plus je vous y montre les déguisements contenus dans le DLC vendus +/- 2 eur :-)

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/o3Oq0SPOH24

L'histoire est très drôle, fun, le gameplay est simple et efficace avec des pouvoirs comme la télékinésie ou encore des armes très spéciale comme le lanceur de sonde an... enfin qui les envoie dans un endroit qui voit rarement le jour LOL

Je vous laisse donc avec cette courte vidéo, bon visionnage !

N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, pourquoi partager vos jeux du même style afin d'en découvrir d'autres !

KOYU GEEK