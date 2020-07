Vous ne "Drifterez" plus jamais de la même manière !

[EDIT] ⚠️Le jeu complet sortira sur Consoles et PC le 11 SEPTEMBRE 2020 (Prix : n.c.) ⚠️



Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose de découvrir un jeu de course Arcade qui va prochainement tout déchirer sur nos consoles chéries (et évidemment aussi sur PC). Ici en version PC Free2Play sous la forme d'une grosse démo je vous fais découvrir ce que sera ce titre très fun et speed. Sa jouabilité et son style graphique à la Auto Modellista m'ont complètement fait craquer. Je vous parle de tout ça dans la vidéo avec le contenu de que contiendront les futures versions consoles (et toujours PC) de ce jeu.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/0HkEgJvxX7Q

Tout ça est condensé en 6 minutes qui je l'espère vous donneront envie de l'essayer et pourquoi pas essayer de battre mes records ;-) Pour ma part c'est un pur plaisir d'y jouer et j'attends avec impatience la version complète du titre qui s'appellera Inertial Drift (tout court) :-D

Je vous laisse donc avec cette courte vidéo, bon visionnage !

N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, pourquoi partager vos jeux du même style afin d'en découvrir d'autres !

KOYU GEEK