Pour survivre dans la forêt, il faut devenir la forêt !

Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose mes impressions sur un jeu que j'ai trouvé magique dès les premières images présentées lors du PC Gaming Show 2020. Un jeu de survie indépendant créé par un studio très talentueux et qui a su mélanger les bons ingrédients pour en faire une future pépite. Pourquoi future me direz-vous ? Et bien parce que le jeu est encore en développement mais accessible en Early Access et pour une fois on essuie pas du plâtre à gogo, j'ai même eu quasi aucun soucis lors de mes nombreuses heures de jeu !

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/o77QsI1Wd2U

J'avoue j'ai vraiment hâte de voir arriver les prochaines mises à jour car je l'ai rincé comme je le fait rarement avec ce style de jeu ! Une fois de plus j'ai essayé de vous présenter tout ça avec sérieux mais aussi de l'humour car c'est plus sympa. J'espère que la découverte de cette future pépite vous plaira !

Je vous laisse donc avec mes impressions en vidéo, avec du gameplay, des infos, le statut actuel, le futur du jeu,... bon visionnage !

N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, pourquoi partager vos jeux du même style afin d'en découvrir d'autres !

En me suivant sur Instagram, Facebook ou encore Twitter vous aurez droit à des infos, des photos de matos et de jeux ;-) Normalement en cliquant sur les logos en haut et en bas de l'article vous accéderez à ces différents réseaux de communication :-) Donc n'hésitez pas, je ne mords pas, je partage juste ma passion :du mieux que je le peux :-).

Sur ce j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter, liker et/ou partager. Pourquoi pas vous abonner ça me ferait extrêment plaisir et cela me poussera à aller plus loin dans les nouveautés en terme de montage et écriture. Tout ça en plus des idées que j'ai déjà en tête actuellement ;-) Je vous rassure il n'y a pas de monétisation, pas de tipee ou compte Utip, ... donc pas de Pub, juste de la passion !!!

Bon visionnage !





KOYU GEEK