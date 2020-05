Le premier gros coup de coeur de l'année !

Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une vidéo découverte sans spoil du nouveau jeu exploitant la licence de Minecraft. Minecraft Dungeons Hero Edition est enfin sorti, il n'est pas cher du tout et sincèrement il fera partie sans aucun doute de mes jeux de l'année 2020. Pourquoi ? Je vous explique tout ça dans la vidéo avec cette fois un VR Koyu un peu coquin voir mazo.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/ICKHQjMrcxo

Trop souvent on surexploite des licences et le résultat fait souvent plonger la qualité du titre, retire l'intérêt de la licence en question mais ici comme ce n'est clairement pas le cas je voulais vous en parler avec toute ma passion et humour afin je l'espère vous le faire découvrir sous un regard tout neuf . Ici non seulement c'est bien exécuté mais en plus il va puiser des références dans de grosses licence comme Diablo par exemple, bref ce n'est que du bonheur :-) Moi en tout cas je suis totalement conquis !

N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, pourquoi partager vos jeux du même style afin d'en découvrir d'autres !

