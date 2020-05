La course arcade revient sur Switch

Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose mon test de 80's OVERDRIVE un jeu inspiré fortement de OUT RUN qui après avoir fait la joie des joueurs sur 3DS est arrivé sur la Nintendo Switch le 7/5/2020. Il coûte approximativement 10 eur et je vous propose mon avis afin de voir s'il vaut son pesant d'or ou pas et si la nostalgie suffit à provoquer son achat.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/IVYWfpVjx-c

Au programme un VR Koyu déchaîné en Ferrari et en compagnie d'une blonde assez spéciale :-) N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je fais ces vidéos simplement pour passer le temps et me changer les idées et j'espère que cela vous plaira :-) .

KOYU GEEK