Doom c'est aussi la queue de Tom Cruise !

Bonjour tout le monde !

Et oui "Doom" c'est aussi comme je le dis dans la vidéo, la queue de Tom Cruise. Bref il y a peu, Bethesda nous a ressorti une compilation de tous les jeux DOOM sortis à ce jour pour nous aider à patienter jusqu'à la sortie de son prochain gros titre DOOM ETERNAL. Il s'agit de la DOOM SLAYERS COLLECTION.

Celle-ci regroupe les jeux:

Doom (1993)

Doom 2

Doom 3

Doom 2016

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/b6MPwYAtIx0

Bref une très belle brochette de jeux bien bourrin afin de dégommer des démons en tout genre, sur Mars, ses satellites, la terre, en enfer,...

Ayant bien torché le DOOM premier du nom lors de sa sortie sur PC en 1993, je me suis procuré une version XBOX One mais aussi son équivalent Nintendo Switch afin de tester si la magie opérait toujours un peu plus de 25 ans plus tard. La réponse est un grand OUI, c'est toujours aussi défoulant et pour les pro clavier/souris rassurez vous le jeu à la manette passe très bien (j'avoue que j'avais un peu peur sur ce point).





Dans cette vidéo je reviens non seulement sur le premier titre (donc le DOOM de 1993) avec son histoire, son développement, les origines de son nom, ses développeurs très spéciaux, ... !

J'espère que tout ce travail de recherche et d'analyse vous plaira moi en tout cas je me suis bien amusé à faire cette vidéo.

Bon visionnage !





KOYU GEEK