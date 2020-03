PENDANT CETTE VIDEO J'AI ASSOME LE CHAT 3 FOIS

Bonjour tout le monde !

Cette fois je vous propose une découverte de HALF-LIFE: ALYX et ce SANS SPOIL ! Après la sortie de la version 1.0 de Black MESA par Crowbar Collective (que je me suis tapé au passage), c'est au tour de VALVE de dégaîner avec un Half-Life en VR s'il vous plaît. En effet alors que nous attendons tous un Half-Life 3 avec impatience, Valve nous sort et de fort belle manière un épisode se situant entre le premier et le deuxième épisode. Ici pas question d'incarner ce brave Gordon Freeman puisque c'est Alyx Vance que nous allons incarner.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/HozoUNPPDOo

Le jeu est bien évidemment disponible sur la plateforme Steam et honnêtement si vous aimez Half-Life et la VR, se priver de ce jeu serait un crime aussi fou que celui de sortir actuellement malgré le confinement ! Ce jeu est une bombe, un incontournable, un must have, une merveille... donc vous l'avez deviné j'ai adoré et je vais y jouer encore et encore !

Dans cette vidéo je vous délivre un maximum d'informations à son sujet et sans spoil je le répète , au cas où vous le feriez un de ces jours. Pour moi, il n'y a pas photo ce Half-Life Alyx se positionne en maître actuellement pour être mon jeu de l'année en VR (peut-être même en jeu tout court). Oui je sais il y a encore pas mal de mois en 2020 avec de gros jeux prévus, donc si ceux-ci veulent le détrôner ils devront être irréprochables.

KOYU GEEK