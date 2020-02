On va Shmuper sur une étoile ou un oreiller !

Bonjour tout le monde !

Ayant une folle envie de "Shmuper", enfin de jouer à des shoot'em up pour le moment, je suis tombé un peu par hasard sur un jeu de ce type sorti à la base sur Dreamcast et qui avait énormément d'atouts dans sa poche. En effet celui-ci était vraiment super joli, super prenant, très jouable bref il exploitait bien le merveilleux hardware de la défunte console de Sega. Quand j'ai vu qu'il ressortait en version EX sur des supports modernes, mon sang n'a fait qu'un tour et je l'ai pris sur Nintendo Switch afin d'y jouer en mode portable. Cela dit il est aussi disponible sur PC et XBOX One !

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/TWO7QZjQ340

Résultat j'ai éclaté des tonnes de vaisseaux spatiaux, des "boss" assez imposants comme à la bonne époque et je me suis éclaté comme un enfant. Du coup il fallait que je vous en fasse profiter car si vous êtes fan du genre et que vous ne le connaissez pas vous avez tous les renseignements dans la vidéo afin de vous aider à faire le choix : faut-il l'acheter ou non car en plus des supports modernes, oui, il est toujours en vente sur Dreamcast également !

Personnellement j'ai trouvé très sympa de replonger dans un style de jeu qui ne court plus les rues, un jeu typé old school mais tellement bon ! Dernière chose, comme d'habitude j'ai essayé de vous trouver quelques anecdotes sur celui-ci car je trouve que c'est toujours sympa à découvrir également.

En me suivant sur Instagram, Facebook ou encore Twitter vous aurez droit à des infos, des photos de matos et de jeux ;-) Normalement en cliquant sur les logos en haut et en bas de l'article vous accéderez à ces différents réseaux de communication :-) Donc n'hésitez pas, je ne mords pas, je partage juste ma passion :du mieux que je le peux :-).

Sur ce j'espère que cette vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à la commenter, liker et/ou partager. Pourquoi pas vous abonner ça me ferait extrêment plaisir et cela me poussera à aller plus loin dans les nouveautés en terme de montage et écriture. Tout ça en plus des idées que j'ai déjà en tête actuellement ;-) Je vous rassure il n'y a pas de monétisation, pas de tipee ou compte Utip, ... donc pas de Pub, juste de la passion !!!

Bon visionnage !





KOYU GEEK